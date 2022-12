Borges, 125 anys de tradició mediterrània per una alimentació sana

No és només l’oli. No és només la fruita seca. No són només les begudes vegetals, els vinagres o les cremes balsàmiques per amanir els plats més diversos. Borges és tot això, és el que veiem cada dia quan anem a fer la compra i consumim els seus productes. Però al darrere hi ha una història de 125 anys i un concepte: la tradició mediterrània com a base per a una alimentació sana per als consumidors i sostenible per al planeta.

Una família cuinant amb productes Borges / Cedida

Aquesta és l’essència d’aquesta empresa familiar que considera la terra, les arrels i la salut els pilars de la seva feina. Una manera de treballar que els ha portat també a tenir una gran presència internacional. Parteixen del fet que el respecte per l’alimentació saludable no està renyida amb l’eficiència empresarial, de manera que segons les responsables de la firma busquen “l’equilibri perfecte entre salut i innovació”.

Vetllar per la sostenibilitat

La seva premissa és acostar-se els seus sabors “a cada racó del planeta”, com a “líders en gestió d’explotacions agrícoles, processament industrial, envasat i comercialització d’olis d’oliva i de llavors, fruits secs, fruites dessecades, vinagres i cremes balsàmiques, begudes vegetals”, expliquen.

Nous de Borges creixent a l’arbre / Cedida

Per garantir la sostenibilitat, Borges posa l’accent en el seu esforç per tenir el control de tot el procés, per la traçabilitat del producte, com a valor afegit. Per això remarquen que els seus productes van “del camp al plat”. La fórmula és fer que els millors productes dels seus camps passin “rigorosos processos de control i selecció per garantir-ne la qualitat i sabor” i, d’altra banda, “potenciar dinàmiques de comerç de proximitat per mantenint el compromís el medi ambient i la sostenibilitat”, que cuiden millorant els envasos i potenciant l’economia circular.

Amb aquests criteris són seleccionats, envasats i distribuïts els productes Borges, una gamma molt variada que va des del més clàssic –la col·lecció d’olis– fins als més innovadors –com les begudes vegetals–, passant pels vinagres, les cremes balsàmiques i la fruita seca. En definitiva, tota una àmplia gamma de sabors connectats a la terra i amb propietats per cuidar la salut de les persones dintre de la dieta mediterrània.