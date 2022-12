Els desitjos ocults dels majors de 55 anys per al 2023

Una enquesta realitzada per la botiga eròtica Amantis mostra que els majors de 55 anys tenen un desig sexual clar per al 2023: més orgasmes i una vida sexual més activa. Aquest desig el comparteixen altres franges d’edat dels enquestats, però és especialment destacat en els majors de 55 anys. L’enquesta també revela que fer un trio és la fantasia més desitjada i el regal somniat en el 2023 per a més del 20% dels enquestats.

Amantis també ha pogut conèixer les preferències pel que fa als regals eròtics que els enquestats demanen aquest Nadal. El 60% dels enquestats ha regalat alguna vegada un producte eròtic i els més populars han estat responsables que un 20% hagi tingut el seu millor orgasme aquest any. Això es produeix tant en solitari com en parella, el que explica l’èxit de les joguines sexuals, en especial del Satisfyer. A banda de les joguines sexuals, els enquestats han respost que la cotilleria (27%) i els lubricants i cremes (15%) són els seus productes eròtics preferits.

“Fa anys era impensable per a molta gent regalar un producte eròtic, però va sent més habitual, en especial en aquestes dates. Cada cop són més persones les qui s’animen a sorprendre les seves paralles i amics i les que inclouen en les seves cartes aquesta mena de peticions, que poden anar des de succionadors de clítoris fins a cotilleria o lubricants”, explica l’encarregada d’amantis Myriam Villa Castuera.

Un dels succionadors de clítoris més demanats / Amantis

Alliberar-se de les barreres més enllà de les joguines sexuals

“Gaudir de la sexualitat en solitari o en companyia pot passar per l’ús de productes eròtics, però no ens hem de quedar només aquí. Hi ha moltes maneres de gaudir de les relacions i alliberar-nos de les nostres pròpies barreres”, explica Christian Mahieu, encarregat d’Amantis. En aquest sentit, explica que ofereixen tallers de divulgació sexual molt diversos, com tantra, BDSM o sessions de tuppersex i que s’hi apunta gent de totes les edats. “L’erotisme i la sensualitat són aspectes fonamentals en la intimitat de les persones que, a més, ens poden ajudar a augmentar la nostra autoestima i autoimatge”, afegeix.