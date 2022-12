Regalar mascotes per Nadal, l’error que acaba en abandonament en un de cada tres casos

Les festes de Nadal són sinònim de regals i moltes persones acaben optant per obsequiar els nens amb animals de companyia. Segons la Fundació Affinity, cada any es regalen més de 50.000 gossos i gats entre Nadal i Reis. D’aquests, un de cada tres acaben en protectores d’animals pocs mesos després, segons dades de l’Associació Animalista Libera. De fet, només el 2021 a l’estat espanyol es van abandonar 285.000 mascotes, una xifra “alarmant” per a aquesta entitat. És per això que els experts demanen prudència abans d’adoptar o comprar animals, així com tenir clares les responsabilitats que comporta tenir una mascota.

Un animal de companyia és un membre més de la família i requereix molta atenció i una inversió de diners important. Si és un cadell, aquesta demanda d’atenció es multiplica, cosa que fa que moltes famílies que els han regalat per Nadal acaben traient-se’ls de sobre i abandonant els animals a les protectores. Per això, abans de fer el pas s’ha de reflexionar bé i arribar a un consens entre tota la família, cosa complicada si es tracta d’un regal.

“Regalar un animal es fa amb bona intenció, perquè els que ja conviuen amb un saben els beneficis que té i volen que la persona a qui li regalen visqui aquesta experiència, però molts cops es fa sense pensar tot el que implica”, explica Isabel Buil, directora de la Fundació Affinity. Insisteix que és imprescindible una reflexió conjunta per obtenir el compromís de cuidar bé de l’animal, quelcom “incompatible” amb el fet de regalar-lo per sorpresa.

Un cadell de gos / Pixabay

Equiparar l’animal a una joguina: un missatge erroni per als nens

Segons aquesta fundació, més del 80% dels nens han demanat alguna vegada una mascota com a regal d’aniversari, de Nadal o de Reis. El problema és que regalar-los en aquesta època juntament amb joguines pot enviar-los un missatge erroni. “Quan regalem un gos o un gat per Nadal, sense adonar-nos estem tractant l’animal com si fos un objecte i el posem a l’alçada d’una joguina”, explica Buil, que assenyala que després és molt complicat que el nen pugui entendre que l’animal és un membre més de la família.

En cas que finalment la família aposti per regalar un animal, els experts demanen adoptar-lo d’una protectora. Aquestes associacions tenen protocols perquè l’animal no es tracti com un regal i estudien si les persones que el volen adoptar encaixen en qüestions bàsiques per a la vida de l’animal. “No estem d’acord a regalar animals i quan els qui venen a la protectora ens diuen que el volen regalar demanem que vingui la persona en concret”, assegura Rafaela González, presidenta de la protectora Aixopluc. “Partim de la base que un ésser viu no pot ser regalat, hem de descartar la terminologia. La decisió ha d’estar basada en la planificació i no en la sorpresa”, insisteix.

La protectora Aixopluc ha detectat un increment en el nombre de persones interessades a adoptar animals, així com un canvi en el perfil dels interessats. Segons la presidenta d’aquesta protectora, la majoria de trucades que han rebut recentment són de persones que veuen l’adopció com un regal, mentre que durant la resta de l’any truquen famílies que volen incorporar un nou membre.

Els animals pateixen estrès per separació després de les festes

“Regalar un animal per impuls durant el Nadal és una mala idea, ja que en tornar a la vida normal després de les vacances l’animal pot patir desatenció”, explica Guillermo Hueso, tècnic veterinari. De fet, després de les festes comencen a aparèixer els problemes i és en aquest impàs quan més animals s’abandonen. Els animals poden patir estrès per separació quan els amos tornen a la feina o l’escola després de setmanes d’atenció constant. A més, combinar les responsabilitats amb el dia a dia requereix un esforç que molta gent no està disposada a fer.

Els gossos requereixen responsabilitat / Pixabay

El ‘mascotisme’: un perill per als ecosistemes i la salut pública

Aquesta tendència a regalar animals pot provocar mascotisme, és a dir, comprar animals exòtics que no estan fets per ser animals de companyia. Això pot ser un problema per als ecosistemes autòctons, la salut pública –poden portar malalties– i el seu benestar. Molts cops aquests animals es posen de moda a través de les xarxes socials i la gent els compra online. Alguns moren durant el transport o un cop a casa a causa del desconeixement de les seves cures bàsiques. Altres s’han de sacrificar en massa quan són abandonats en rius o llacs i es converteixen en un problema mediambiental, com és el cas de les tortugues Florida. Per tot això, les associacions i fundacions animalistes demanen evitar caure en el mascotisme i ser responsables amb els animals, que al cap i a la fi són éssers vius que no poden ser regalats.

Quatre qüestions a tenir en compte abans d’adoptar un animal

Els quatre elements que cal tenir presents abans de prendre la decisió d’adoptar un animal de companyia són els següents:

Educar-los requerirà temps i paciència : la seva adaptació pot ser complicada i el seu benestar dependrà que se’ls hagi educat bé. Un comportament dolent pot significar estrès o problemes de relació i per evitar-los cal donar-los l’atenció que necessiten, especialment durant els primers mesos.

: la seva adaptació pot ser complicada i el seu benestar dependrà que se’ls hagi educat bé. Un comportament dolent pot significar estrès o problemes de relació i per evitar-los cal donar-los l’atenció que necessiten, especialment durant els primers mesos. Són cars de mantenir : segons el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, mantenir un gos costa 900 euros a l’any i mantenir un gat 534. A més, només per adoptar-lo cal una inversió d’uns 300 euros, ja que cal vacunar-los, castrar-los i posar-los xip.

: segons el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, mantenir un gos costa 900 euros a l’any i mantenir un gat 534. A més, només per adoptar-lo cal una inversió d’uns 300 euros, ja que cal vacunar-los, castrar-los i posar-los xip. Necessiten revisions al veterinari : les despeses del veterinari s’han de sumar al menjar i s’han de tenir en compte, en especial si l’animal és vell. Les factures poden arribar a ser molt cares i s’ha de tenir clar abans d’adoptar-los.

: les despeses del veterinari s’han de sumar al menjar i s’han de tenir en compte, en especial si l’animal és vell. Les factures poden arribar a ser molt cares i s’ha de tenir clar abans d’adoptar-los. L’estil de vida ha de garantir que es compliran les necessitats de l’animal: el ritme de vida ha d’anar d’acord amb les necessitats de l’animal. És a dir, s’ha de tenir en compte que si es tracta d’un gos haurà de sortir freqüentment al carrer i rebre l’atenció necessària. A més, s’ha de tenir en compte que serà complicat marxar de vacances si no és amb l’animal.

En cas que finalment la família decideixi incorporar un animal a la família, els experts recomanen que no es regali i, si es fa, es faci fora dels dies tradicionals per fer regals. D’aquesta manera no s’associarà l’animal a un regal i s’atendran millor les seves necessitats bàsiques.