Descobreix vestits de Sfera i Zara de rebaixes, ideals per anar còmoda i elegant de la platja al xiringuito

Arriba l’estiu i totes caiem en el mateix error: omplir la maleta de peces que amb prou feines fem servir. Volem anar fresques, sentir-nos còmodes i, sobretot, no passar tres hores davant del mirall buscant una combinació que funcioni. Et sona familiar? El problema no és el teu armari, és la falta de versatilitat.
Aquest any, la moda ha dictat sentència amb una tendència clara: el vestit tot terreny. Aquest disseny que aguanta una jornada de sol intens, un capbussó imprevist i fins i tot un sopar improvisat davant del mar sense que sembli que vagis desmanegada. Hem seleccionat cinc models que s’han convertit en l’uniforme estival indiscutible per una raó: funcionen sempre.
La revolució del lli i els teixits fluids
El que fa que aquests vestits siguin diferents no és només el tall, sinó l’elecció del teixit. El lli s’ha consolidat com el rei absolut, però amb un gir modern: barreges amb viscosa que eviten que sembli que portes una peça arrugada tot just seure. La clau està en l’estructura.
Aquests dissenys, que ja triomfen a les xarxes socials, aposten per siluetes que no marquen, que deixen que l’aire circuli i que, a més, estilitzen. La majoria opta per talls en A o models amb un lleuger frunzit que afavoreix qualsevol tipus de cos. És aquesta peça que et poses i t’oblides de tota la resta.
El truc de les expertes en moda per elevar aquests vestits és el calçat. Un model de lli canvia radicalment si el combines amb unes sandàlies planes de cuir per anar a la sorra, o amb unes falcilles d’espart si el teu pla deriva en una terrassa al capvespre.
Per què aquests cinc models són imprescindibles
El primer d’ells és el vestit camiser de tall midi. És l’estàndard d’or de l’elegància sense esforç. El seu botó central permet jugar amb l’obertura, la qual cosa el fa perfecte tant per portar a sobre del biquini com per anar a l’oficina si la calor estreny. És, sens dubte, la peça més versàtil de tota la llista.
En segon lloc, trobem el vestit de tirants fins amb esquena oberta. És l’opció més fresca per als dies de temperatures extremes. En ser de cotó lleuger, amb prou feines ocupa espai a la maleta i s’asseca en temps rècord si s’humiteja. L’esquena a l’aire aporta aquest toc de sofisticació necessari quan el sol comença a baixar.
Detalls que marquen la diferència
No podem oblidar el vestit d’estil romàntic amb brodats. Encara que sembli una cosa més delicada, és el millor aliat per ocultar les taques de protector solar o la sal. Els brodats afegeixen una textura que dissimula qualsevol arruga, convertint-lo en l’elecció predilecta per a les que busquen un look de “reina de la platja” amb zero complicacions.
Els altres dos models que completen aquesta selecció són el vestit de tall llencer —perfecte per a la nit— i el vestit de punt calat. Aquest últim és, possiblement, el descobriment més gran de la temporada. La seva estructura permet que transpiri a la perfecció i el seu tacte és increïblement agradable després d’un llarg dia sota el sol.
La inversió que agrairàs a l’agost
Sabem el que estàs pensant: són cars? La realitat és que aquests dissenys es troben al segment de preus assequibles. L’estratègia aquí no és comprar quantitat, sinó qualitat estratègica. Tenir-ne un de cada estil t’assegura cobrir qualsevol esdeveniment dels propers dos mesos sense necessitat de comprar res més.
A més, aquests vestits estan dissenyats per resistir el ritme frenètic de l’estiu. En ser de teixits naturals, el seu manteniment és senzill i cada rentada sembla donar-los una textura més autèntica. És una inversió de futur que agrairàs quan estiguis planificant la teva propera escapada de cap de setmana.
Llista per simplificar la teva vida i deixar de preocupar-te per què posar-te? Aquests vestits no són només roba, són una declaració d’intencions: aquest estiu, la comoditat i l’estil van de la mà. Amb quin d’ells t’identifiques més per començar les teves vacances?