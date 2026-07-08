José Ruiz: la panxa en homes de 40+ té un origen real més enllà del menjar. Estrès, son i hormones

Arribes als 40 i notes que l’energia no és la mateixa. El gimnàs es nota més pesat, la recuperació és un drama i l’abdomen no acaba de definir-se, per molt de cardio que facis.
És un escenari tan comú que ens hem acostumat a anomenar “llei de vida” al que, en realitat, és un greu error d’estratègia. Molts homes creuen que la solució al declivi físic és augmentar la intensitat o castigar-se més hores.
La trampa del desgast innecessari
El cos masculí no processa l’estrès de la mateixa manera quan creua la barrera dels 40 anys. L’entrenament excessiu, lluny de potenciar el teu físic, pot estar activant una resposta hormonal contraproduent que et frena en sec.
En sobreentrenar, dispares els nivells de cortisol. Aquesta hormona, coneguda com l’enemiga directa de la testosterona, comença a devorar la teva massa muscular i a bloquejar de forma efectiva la crema de greix abdominal.
El sobreentrenament passats els 40 no només atura els teus progressos al mirall, sinó que cronifica una fatiga que afecta directament la teva salut metabòlica i la teva vitalitat diària. Sí, nosaltres també hem vist com molts companys s’estanquen per culpa d’això.
Si sents que, malgrat els teus esforços, el mirall et torna la mateixa imatge estàtica, no és falta de voluntat. És un problema de gestió de càrrega. El teu cos ja no necessita més càstig, necessita molta més intel·ligència aplicada al moviment.
La clau està en la qualitat, no en la quantitat
La ciència ha estat clara respecte a aquest “problema silenciós”. A partir dels 40, la prioritat ha de girar cap al manteniment de la massa muscular mitjançant un estímul adequat i, sobretot, una recuperació rigorosament programada.
Oblida’t d’aquestes sessions maratonianes que només serveixen per generar inflamació sistèmica. Els experts assenyalen que l’entrenament de força, ben estructurat i amb descansos estratègics, és l’eina definitiva per mantenir els nivells hormonals en el seu lloc.
Sabies que el múscul és el teu òrgan endocrí més important? En cuidar-lo correctament, protegeixes la teva salut cardiovascular i millores la sensibilitat a la insulina, factors crítics que comencen a fallar si els descuidem en aquesta dècada tan decisiva.
El pla d’acció que canvia les regles
És el moment d’ajustar el tir. El primer pas és monitorar quant de temps dediques a l’exercici aeròbic intens davant de les peses. Si la teva rutina està dominada pel cardio infinit, estàs enviant el senyal equivocat al teu sistema hormonal.
Incorporar blocs de recuperació activa és obligatori. Això no significa quedar-se al sofà sense fer res, sinó permetre que el sistema nerviós es regeneri abans de la següent sessió. La constància als 40 és un joc de resistència, no de velocitat.
Menys volum i més intensitat controlada és la fórmula exacta que separa els que continuen patint al gimnàs dels que realment veuen canvis físics sostenibles i reals. De veritat vols seguir malgastant el teu temps amb plans d’entrenament caducats?
Si sents dolors articulars recurrents o una fatiga que no desapareix en despertar, és el teu cos demanant un canvi de rumb urgent. Escoltar-lo ara t’estalviarà mesos d’estancament i una frustració totalment innecessària.
Al final, es tracta de ser més llest que fa una dècada. Estàs entrenant per impressionar un noi de 20 anys o per construir la millor versió de la teva maduresa? Ja saps el que has de fer en la propera sessió.