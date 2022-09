Una trobada d’Illa i Giró dispara les suspicàcies dins a Junts

“És una imatge pertorbadora”, assenyala a El Món un membre de la direcció de Junts per Catalunya. És la sensació i el comentari a una trobada al saló rosa dels Passos Perduts del Parlament entre el conseller d’Economia, el junter Jaume Giró i el cap de l’oposició i líder del PSC, Salvador Illa, així com la portaveu d’Economia dels socialistes, Alícia Romero. Una reunió intensa i densa que ha despertat tota mena de suspicàcies, no tant pel PSC, sinó a les files junters que darrerament es mostren esfilagarsades.

Segons la versió oficial del departament d’Economia, la trobada s’emmarca dins la negociació de pressupostos de l’any 2023. “És una trobada dins de la normalitat”, insisteixen. Des del PSC, però, somriuen. En tot cas, la fotografia no ha caigut gens bé a un bon gruix del sector de Junts que considera “poc adient” una imatge així en una crisi de Govern com la que s’ha viscut aquesta setmana i que encara té tots els números per allargar-se.

Negociar un Govern en stand-by?

El malestar en un ampli sector de Junts s’ha fet notar. “No pot ser que estiguem decidint si marxem, que han fet fora el vicepresident Jordi Puigneró, que la continuïtat de l’executiu és en mans de la militància, i ell fent la seva guerra”, retreuen les mateixes fonts. De fet, consideren que tant el conseller Jaume Giró com la consellera Victòria Alsina malden i han fet públic el seu suport a continuar dins l’executiu del president Pere Aragonès, i fins i tot, postular-se per substituir Puigneró en la vicepresidència.

La divisió creada ahir al vespre en la reunió de l’executiva ha deixat màcula. La defensa dels consellers Giró, Violant Cervera, Gemma Geis i Lourdes Ciuró de continuar al Govern ha provocat que el sector més partidari del divorci afini les orelles. D’aquesta manera, qualsevol moviment, declaració o detall s’interpreta en defensa de les dues faccions dins el partit. Molts també criticaven que el secretari general, Jordi Turull “no cridi a l’alto” a Giró en aquestes circumstàncies. “Tampoc ens estranya perquè Turull no pren decisions, ahir mateix va explicar la situació però no es va posicionar fins que la gent parles, i sobretot, enraonés la seva mà dreta a l’aparell, el bagenc David Saldoni”, assenyalen. Sia com sia, la fotografia no ha fet cap gràcia i conclouen que “treu força al pols que els junters fan a ERC”.