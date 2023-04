Serret, condemnada a un any d’inhabilitació i 12.000 euros de multa

La consellera d’Exteriors, Meritxell Serret, ha estat condemnada a un any d’inhabilitació i 12.000 euros de multa per la seva participació en el referèndum del Primer d’Octubre de 2017. Així ho ha acordat la sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que interpreta que s’ha acreditat un delicte de desobediència com a diputada i consellera d’Agricultura del Govern de Carles Puigdemont. En la resolució, comunicada aquest matí, i a la que ha tingut accés El Món, explica en 34 pàgines que Serret era “perfecta coneixedora de la il·legalitat de totes les decisions que li van ser objecte de notificació i requeriment per part del Tribunal Constitucional”.

En els fets provats de la sentència, el ponent Fernando Lacaba, ressalta que “l’elevada formació” de Serret i la seva experiència en el sector públic no poden fer pensar que no reconeixia les conseqüències dels seus actes. I més quan va reconèixer els cinc requeriments del Tribunal Constitucional que l’advertien d’una possible responsabilitat penal si continuava fent costat a les iniciatives governamentals i parlamentàries del Procés. Per altra banda, la magistratura raona que no es pot acceptar cap de les qüestions prèvies i defensa que l’advocacia de l’Estat fos part en el judici. A través d’un comunicat la consellera ha recordat que la sentència no és ferma i, per tant, presentaran recurs i continuaran treballant, al capdavant de la conselleria d’Exteriors.

Ignorar de forma conscient

Els magistrats subratllen que Serret, com a consellera d’Agricultura va “ignorar de forma conscient i deliberada el fet ordenat pel Tribunal Constitucional, i va decidir, per això, no portar a cap actuació per deixar sense efecte les normes impugnades, com tampoc no realitzar cap mena de proposta de nul·litat de les mateixes”. El tribunal també afegeix que l’argument aportat per l’actual consellera d’Exteriors que creia actuar de manera legal no es podria aplicar.

“Aquest criteri”, detalla la sala del TSJC, “aplicat al present cas no permet la seva apreciació, ja que resulta impensable que l’acusada amb la seva elevada formació (Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració i en possessió d’un postgrau en Direcció General d’Empreses), capacitació (primer com a consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i segon com a consellera d’Acció Exterior i Unió Europea, a més de diputada del Parlament de Catalunya) i experiència professional de bastants anys, per molt condicionada que es trobés a causa de la seva relació amb l’anomenat Procés de Catalunya i que es comprometés com a membre del Govern de Catalunya a seguir un pretès ‘mandat popular’, ignorés que la posició d’impulsora d’un referèndum que adquiria de la mà del Parlament i Govern de Catalunya, mancava de qualsevol impediment legal malgrat d’haver admès ser receptora de cinc requeriments del TC i igualment que el seu fer en l’anomenat Procés, no despertés sospites dels seus actes”.

A tot això, els tribunal imposa una pena multa de 8 mesos, amb una quota diària de 50 euros, un total de 12.000€ amb responsabilitat personal subsidiària d’un dia per cada dues quotes no satisfetes, i inhabilitació especial per l’exercici de càrrecs públics electes, tant de l’àmbit estatal, autonòmic, local o supranacional com per l’exercici de funcions de govern a l’àmbit estatal, autonòmic o local, per temps d’ un any.