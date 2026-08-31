Un altre calbot del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) a les demandes de l’independentisme. En aquest cas, la tercera demanda sobre el cas de l’espionatge amb Pegasus a l’expresident Quim Torra i a l’exvicepresident del Parlament, Josep Costa. En aquesta ocasió, ha estat la sala de tres magistrats la que ha decidit no admetre a tràmit la demanda per vulneració del dret a la tutela judicial efectiva en tant que l’Estat s’ha negat a investigar l’espionatge de les dues autoritats independentistes i no s’ha instruït amb cap mena de diligència les seves querelles. Tot en el marc de l’escàndol més important d’espionatge dels darrers 20 anys a Europa, el cas Pegasus.
De fet, el TEDH ja va desestimar dues demandes interposades per Costa en el marc del cas Pegasus. Demandes presentades el mes de gener de 2025. Una, motivada per, suposadament, no haver exhaurit la via de recursos interns que oferia el sistema jurisdiccional espanyol. I, en segon lloc, per no acreditar la vulneració de drets. Cap de les dues demandes va superar el primer filtre. Però un detall permet repensar diverses suspicàcies. Les dues demandes presentades per Costa es van registrar en català.
En canvi, l’actual demanda rebutjada, a nom de Quim Torra, exactament amb el mateix contingut i forma que les de Costa, es va presentar en anglès. Una circumstància que va permetre, segons fonts del cas, que passés el primer filtre i la demanda passés a la sala de tres magistrats, un d’ells, espanyola. La decisió s’ha acabat de fer pública tot just dies després que el TEDH també comuniqués que inadmetia la demanda de Laura Borràs.
Nova inadmissió
Segons la resolució del TEDH, a la que ha tingut accés El Món, els magistrats Sickmakova, Felici i Maria Elósegui van decidir, finalment, ni deixar a entrar a deliberació la demanda de drets, perquè no hi ha cap aparença de violació de drets tal i com al·legava l’expresident, d’acord amb el Conveni de Drets de la Unió Europea. Per tant, ni entren a valorar el contingut material de la demanda ni a justificar la decisió que es va signar el passat 13 de maig,