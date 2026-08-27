Nova clatellada del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) a les demandes impulsades per independentistes. En aquesta ocasió, la demanda interposada per l’expresidenta del Parlament Laura Borràs, per vulneració de drets fonamentals, un cop havia exhaurit la via judicial espanyola. Borràs ha estat recentment indultada pel govern espanyol a petició del mateix tribunal que la va condemnar per prevaricació, la sala penal i civil del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).
Segons ha pogut saber El Món, la demanda per vulneració de drets que va interposar Borràs el passat mes de febrer no ha passat ni el primer sedàs. Els magistrats van declarar la demanda com a “inadmissible” en una brevíssima resolució del passat 25 de juny. Per tant, no han ni entrat en el fons del debat sobre la vulneració de drets de l’exlíder de Junts per Catalunya i han avalat la decisió de la justícia espanyola d’inhabilitar-la. Per tant, el TEDH tanca de nou la possibilitat de posar en dubte les decisions de la justícia espanyola contra els independentistes.
Un mal averany a la vista que, en els pròxims mesos, l’alta magistratura europea ha de dictar sentència sobre el judici del Procés, malgrat que tot apunta que el TEDH espera la resolució sobre l’aplicació de l’amnistia als condemnats i investigats pel delicte de malversació per respondre que hi ha pèrdua d’objecte. Sia com sia, el TEDH afegeix un altre cop de porta a l’independentisme en la batalla judicial.
Condemnada i indultada
Borràs va ser condemnada a la pena de 9 anys d’inhabilitació especial per a l’exercici de llocs de treball o càrrecs públics electius com a responsable d’un delicte de prevaricació administrativa, a banda de 4 anys i 6 mesos de presó per delictes de falsedat documental, per unes contractacions quan era directora de l’Institut de les Lletres Catalanes. El mateix tribunal, però, en va demanar l’indult parcial, ja que trobaven la pena desproporcionada, per evitar-li l’ingrés a la presó. També li va imputar les costes del procediment. Borràs, arran del procediment, va haver de deixar l’escó al Parlament.