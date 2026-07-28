Un any i quatre mesos. No és una condemna, sinó el temps que ha trigat el govern de Pedro Sánchez a aprovar l’indult parcial per a Laura Borràs un cop elevada formalment la proposta del TSJC, que ho demanava com a tribunal sentenciador. La condemna a quatre anys i mig de presó pel cas de la Institució de les Lletres Catalanes es va dictar el 30 de març de 2023 i va esdevenir ferma el febrer del 2025, quan el Tribunal Suprem va desestimar el recurs de l’expresidenta del Parlament. Un mes i mig després, a finals de març del mateix any, el TSJC formalitzava la petició d’indult parcial per reduir la pena de presó a dos anys, cosa que permetrà suspendre l’ingrés en un centre penitenciari perquè Borràs no té antecedents.
Era un pas més en el mateix sentit del que ja expressava la sentència, que demanava l’indult parcial d’entrada perquè els mateixos magistrats trobaven excessiva la pena per a un cas en què se l’acusava d’haver fraccionat el contracte a un informàtic per poder-li encarregar, sense concurs públic, diverses feines relacionades amb la web de la Institució de les Lletres Catalanes.
Des de fa un any i quatre mesos, per tant, la condemna estava suspesa cautelarment pel tribunal, a l’espera de l’indult demanat al govern espanyol, que ha decidit aprovar-lo la mateixa setmana que ha començat el degoteig de resolucions del Suprem per aplicar l’amnistia a diversos casos relacionats amb el Procés, tot i que aquest alt tribunal espanyol, de moment, no ha mogut un dit per fer el mateix amb els exiliats –Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig– ni amb els condemnats en el principal judici que encara estan inhabilitats, com ara Oriol Junqueras.
La inhabilitació continua
Un cop aplicat l’indult parcial, per tant, Borràs queda alliberada del compliment de la pena de presó, però continua inhabilitada, amb una pena de 13 anys durant els quals no podrà accedir a cap càrrec. En aquest sentit, s’ha expressat el secretari general de Junts, Jordi Turull, que, en una piulada a la xarxa X, ha subratllat: “Aquest indult no blanquejarà la greu injustícia perpetrada pels justiciers de La Toga Nostra en la seva sentència. I no repara per res el mal ja fet a la MHP Laura Borràs i la seva família, amb uns perjudicis que persistiran amb la inhabilitació”. Des de l’exili, Carles Puigdemont també ha celebrat la notícia, però ha recordat “la naturalesa política” del judici en la qual se la va condemnar.
M’alegro molt per la presidenta @LauraBorras i per la seva família. Més enllà de l’evident naturalesa política de la causa, que sempre tindrem ben present, la notícia és un alleujament i motiu d’alegria. https://t.co/3d44218jKK— krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) July 28, 2026
I la mateixa Borràs ha recordat que li mantenen la inhabilitació i que ella continua defensant, “en instàncies europees”, que “un tribunal determini que no només la sentència sinó tot el procés judicial” va ser “una gran injustícia” amb una “permanent i flagrant vulneració” dels seeus drets civils, democràtics i polítics.
El govern espanyol ha decidit avui que no aniré a la presó però, també, que manté la inhabilitació de 13 anys per a qualsevol càrrec electe.— Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) July 28, 2026
No m’estalvia l’empresonament per iniciativa pròpia, sinó atenent la sol·licitud del mateix tribunal que em va jutjar i que en la…