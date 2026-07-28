Un año y cuatro meses. No es una condena, sino el tiempo que ha tardado el gobierno de Pedro Sánchez en aprobar el indulto parcial para Laura Borràs una vez elevada formalmente la propuesta del TSJC, que lo solicitaba como tribunal sentenciador. La condena a cuatro años y medio de prisión por el caso de la Institució de les Lletres Catalanes se dictó el 30 de marzo de 2023 y se volvió firme en febrero de 2025, cuando el Tribunal Supremo desestimó el recurso de la expresidenta del Parlamento. Un mes y medio después, a finales de marzo del mismo año, el TSJC formalizaba la petición de indulto parcial para reducir la pena de prisión a dos años, lo que permitirá suspender el ingreso en un centro penitenciario porque Borràs no tiene antecedentes.

La petición formal enviada a la Moncloa era un paso más en el mismo sentido de lo que ya había expresado la sentencia, que pedía el indulto parcial de entrada porque los mismos magistrados encontraban excesiva la pena, para un caso en el que se le acusaba de haber fraccionado el contrato a un informático para poder encargarle, sin concurso público, varios trabajos relacionados con la web de la Institució de les Lletres Catalanes.

Desde hace un año y cuatro meses, por tanto, la condena estaba suspendida cautelarmente por el tribunal, a la espera del indulto solicitado al gobierno español, que ha decidido aprobarlo la misma semana que ha comenzado el goteo de resoluciones del Supremo para aplicar la amnistía a varios casos relacionados con el Procés, aunque este alto tribunal español, de momento, no ha movido un dedo para hacer lo mismo con los exiliados –Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig– ni con los condenados en el juicio principal que aún están inhabilitados, como Oriol Junqueras.

La inhabilitación continúa

Una vez aplicado el indulto parcial, por tanto, Borràs queda liberada del cumplimiento de la pena de prisión, pero continúa inhabilitada, con una pena de 13 años durante los cuales no podrá acceder a ningún cargo. En este sentido, se ha expresado el secretario general de Junts, Jordi Turull, que, en un tuit en la red X, ha subrayado: «Este indulto no blanqueará la grave injusticia perpetrada por los justicieros de La Toga Nostra en su sentencia. Y no repara en nada el daño ya hecho a la MHP Laura Borràs y su familia, con unos perjuicios que persistirán con la inhabilitación».

Desde el exilio, Carles Puigdemont también ha celebrado la noticia, pero ha recordado «la naturaleza política» del juicio en el que fue condenada.

Me alegro mucho por la presidenta @LauraBorras y por su familia. Más allá de la evidente naturaleza política de la causa, que siempre tendremos bien presente, la noticia es un alivio y motivo de alegría. https://t.co/3d44218jKK — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) July 28, 2026

Y la misma Borràs ha recordado que le mantienen la inhabilitación y que ella continúa defendiendo, «en instancias europeas», que «un tribunal determine que no solo la sentencia sino todo el proceso judicial» fue «una gran injusticia» con una «permanente y flagrante vulneración» de sus derechos civiles, democráticos y políticos.