De moment, el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) no acaba de mirar amb bons ulls les demandes del sobiranisme català. Una nova decisió se suma a les diverses bufetades a peticions de revisió de decisions jurisdiccionals als independentistes. El tribunal ha considerat “inadmissible”, sense ni entrar en el debat jurídic, la demanda per vulneració de drets per la sentència de la Sala Penal del Tribunal Suprem de l’11 de març de 2025, que va confirmar una pena de multa de 720 euros per delicte d’injúries lleus a la corona.
Una pena imposada per l’Audiència Nacional a Albert Bages, arran d’una publicació a la xarxa X dedicada a Felip de Borbó. Hi deia: “Tallem-li el coll a aquest fill de puta, estem trigant”. Una sentència que, tant el condemnat com els seus advocats van qualificar “d’injusta” i que atacava la llibertat d’expressió. La resolució del Suprem va tenir com a ponent el magistrat Manuel Marchena, que va considerar que l’expressió a X no tenia la cobertura de la “llibertat d’expressió”. En definitiva, interpretava que eren “insults no emparats per la doctrina del Tribunal Europeu de Drets Humans sobre l’expressió d’una legítima dissidència política“.
Operació Krona
El cas va néixer arran de l’atestat 381/20 de la Comissaria General d’Informació del Cos Nacional de Policia, que van batejar com a operació Krona, que va acabar com un delicte d’injúries a la corona tot i que inicialment el sumari era per enaltiment del terrorisme. Un cas que va mobilitzar la temuda Unitat de Policia Judicial per Delictes de Terrorisme, coneguda com a Tepol. Ara el TEDH, a qui van recórrer després de la negativa d’empara del Tribunal Constitucional, tampoc atén el recurs de Bages. La sentència del Suprem afirmava que, quan “va anomenar fill de puta el rei d’Espanya i es va lamentar per la pèrdua del temps transcorregut sense tallar el coll al cap de l’Estat, va anar molt més enllà de la legítima aportació personal a un debat polític sobre la monarquia com a forma d’Estat”. “Dissentir de les estructures de l’Estat és legítim”, assegurava la resolució. Ara bé, retreien que es fes amb “l’insult que no aporta res, que només denigra el seu destinatari i que no té cobertura constitucional”. El TEDH considera que no hi ha motiu per estudiar una possible vulneració de drets fonamentals. La resolució d’inadmissió encara no ha estat notificada als afectats, tot i que la decisió és del passat 12 de febrer.