Un tuitaire condemnat perquè per ser antimonàrquic “no cal insultar el rei”

L’Operació Krona ha acabat amb sentència condemnatòria. El Jutjat Central Penal de l’Audiència Nacional ha condemnat a una multa de 720 euros, l’Albert Bages un noi de Montbrió del Camp, per un delicte contra la Coron. El tuitaire va ser jutjat a principis de març per publicar un missatge a la xarxa social Twiter, el 18 de març de 2020, en què, segons la resolució i la fiscalia, “insultava i cridava a tallar el coll al rei Felip VI”.

En la sentència, el magistrat considera que l’Albert és responsable d’un delicte contra la Corona, i li imposa una pena de quatre mesos de multa amb una quota diària de sis euros, amb responsabilitat personal subsidiària d’un dia de privació de llibertat per cada dues quotes impagades, així com a l’abonament de les costes del procediment.

La resolució considera provat que a les nou i cinc del 18 de març de 2020, coincidint amb el discurs que va pronunciar el rei per televisió per la pandèmia del COVID 19, l’acusat va publicar en obert un missatge al seu perfil de Twiter en què proposava: “De debò. Tallem-li el coll a aquest fill de puta estam tardant. #coronaciao /De debò. Tallem-li el coll a aquest fill de puta, estem trigant #coronaciao”.

Part de la sentència de l’Operació Krona on es condemna per un tuit contra el rei espanyol/QS

El jutge José Manuel Fernández Prieto deixa constància en la seva resolució, que es pot recórrer davant la Sala Penal, d’altres comentaris abocats per l’acusat contra la Corona, però considera que només la aquesta “és clarament injuriosa doncs anomenar fill de puta a un altra persona”. “Aquesta expressió injuriosa -assenyala la decisió- quan és dirigida de forma clara i expressa contra el rei, quan no es troba en l’exercici de les seves funcions i és propagada per escrit i amb publicitat a un nombre indeterminat de persones, són constitutives del delicte previst i penat a l’article 491.1” del Codi Penal.

Segons el magistrat no té justificació, “ni en la crítica ni en la llibertat d’expressió, ja que per mostrar una convicció antimonàrquica no cal arribar a l’insult, ni acompanyar-lo amb una invitació pública a tallar el coll, expressió aquesta última que reflecteix el clar ànim d’injuriar que guiava el subjecte en anomenar fill de puta el monarca”.

La sentència recorda la reiterada doctrina del Tribunal Suprem en què l’exercici de la llibertat d’expressió (també el dret a la informació) no pot justificar sense més l’ús d’expressions o apel·latius insultants, injuriosos o vexatoris que excedeixen el dret de crítica i són clarament atemptatoris per a l’honorabilitat d’aquell comportament o manifestacions de la que es critiquen, fins i tot si es tracta de persones amb rellevància pública, “ja que la Constitució no reconeix el dret a l’insult“. Addueix que la resta de frases publicades per l’acusat al twiter poden ser de millor o pitjor gust, però no contenen cap frase susceptible de ser qualificada d’injuriosa contra el rei.

Bages s’ha hagut d’afrontar a l’Atestat 381/20, batejat pels serveis d’informació Operació Krona. Aquest és el nom en clau d’una operació de la Comissaria General d’Informació del Cos Nacional de Policia, que tot i la seva prestància, només ha servit, simplement, per empaitar aquest tuitaire de Montbrió del Camp (Baix Camp) per haver piulat contra la corona espanyola. Ara, l’Albert Baiges, ja ha estat condemnat, amb dret a recurs, però cal recordar que també l’investigaven inicialment per enaltiment del terrorisme. Un cas que va mobilitzar la temuda Unitat de Policia Judicial per Delictes de Terrorisme, coneguda com a Tepol.