L’exconseller d’Interior Joan Ignasi Elena ha comparegut aquest matí davant el jutge instructor del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), en relació a la seva imputació pel cas Altafulla. En concret, pels contractes menors d’aquest consistori del Tarragonès a l’empresa de la qual n’era un dels socis administradors, Sinergia, per diferents serveis d’assessorament. En el cas també hi està imputat, Joan Herrera, exsoci d’Elena i exlíder d’ICV així com l’exalcalde de la població, l’històric Fèlix Alonso, ara diputat al Congrés i imputat pel Tribunal Suprem. Elena ha contestat a les preguntes de totes les parts.
Elena, que sempre ha negat qualsevol tracte de favor per aconseguir contractes d’assessorament, ha remarcat al jutge que quan va prestar els serveis ni tan sols coneixia Alonso, ni hi tenia cap mena de relació política. La declaració que s’ha allargat poc més d’una hora ha servit perquè l’actual diputat d’ERC incidís que entre 2014 i 2021, els contractes es van signar entre 2017 i 2019, recordés que no va tenir cap càrrec polític i exercia d’advocat. En aquest sentit, ha afegit que govern d’Alonso era dels Comuns i Elena sempre va militar al PSC del qual va esberlar el carnet després del canvi de posicionament dels socialistes donant l’esquena al procés sobiranista.
L’actual diputat republicà ha subratllat que els contractes i els serveis sempre van complir amb la legalitat i la reglamentació de la contractació pública. De fet, Elena ha informat -com va fer Alonso davant el Suprem la setmana passada- que el consistori va contractar els serveis de l’empresa perquè la persona que tenia l’Ajuntament per a temes urbanístics havia marxat i no tenien prou personal tècnic. Mai van considerar, per part de l’ajuntament ni de l’empresa, que ni els serveis contractats ni l’import, fes falta un concurs públic.
De moment, investigar
El passat 14 de maig la sala penal i civil del TSJC va dictar una interlocutòria on imputava els dos polítics arran de la investigació que fa tres anys va encetar un jutjat d’El Vendrell. Tot plegat, els presumptes actes objecte d’investigació consistirien, “de manera provisional, presumptiva i purament circumstancial”, en el fet que els investigats s’haurien concertat, “en benefici propi i amb vulneració dels principis i normes vigents de la contractació pública”, perquè les contractacions menors tiressin endavant, abusant d’aquesta figura d’adjudicació pública molt més arbitrària que un concurs.