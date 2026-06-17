La sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha citat a l’exconseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, i l’exdirigent d’ICV, Joan Herrera, el pròxim 22 de juny. Tot plegat per prestar declaració sobre els contractes menors a l’ajuntament d’Altafulla, a través de l’empresa de la qual tots dos n’eren apoderats, Sinergia, SLP. De fet, aquest dilluns, l’exalcalde del municipi i actual diputat al Congrés de Sumar, Félix Alonso, va prestar declaració davant l’instructor del Tribunal Suprem per la mateixa causa, amb el benentès que és aforat en tant que congressista a la cambra baixa. Elena està citat a 2/4 d’onze del matí i Herrera a les 12 del migdia. Alonso va defensar la legalitat de les contractacions.
El cas és sobre un presumpte delicte de prevaricació administrativa en relació amb l’adjudicació directa de contractes a les empreses Milà Advocats SLP i Sinergia Dret i Medi Ambient SLP des de l’Ajuntament d’Altafulla. La investigació se centra en contractes menors datats entre els anys 2017 i 2019, quan era alcalde Fèlix Alonso. La sala civil i penal del TSJC va admetre la competència el passat 14 de maig després de rebre la petició del jutjat d’instrucció número 4 del Vendrell, que atribueix indicis de cooperació necessària en presumptes irregularitats a Elena i el que en el moment dels fets era el seu soci, Joan Herrera.
“Abús de la contractació”
Segons la resolució del passat 14 de maig, els presumptes actes objecte d’investigació consistirien, de manera provisional, presumptiva i purament circumstancial, en el fet que els investigats s’haurien concertat, en benefici propi i amb vulneració dels principis i normes vigents de la contractació pública, perquè les contractacions qüestionades tiressin endavant. De fet, els magistrats els retreuen l’abús de la figura del contracte menor en les adjudicacions.
Una de les bases de la instrucció és un atestat dels Mossos d’Esquadra de 19 de setembre de 2024, transcendental per a la investigació: un atestat sobre la ingent quantitat de correus de la consultora Sinergia, Energia, Dret, Medi Ambient S.L.P, beneficiària de l’adjudicació que els investigadors consideren irregular. El cas va arribar a l’Oficina Antifrau qui va veure indicis de delicte i va decidir denunciar els fets.