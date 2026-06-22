L’exlíder d’ICV, Joan Herrera, ha comparegut aquest matí davant el magistrat instructor del cas Altafulla, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). L’excap dels ecosocialistes està imputat, juntament amb l’exconseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, per l’adjudicació de contractes menors a l’ajuntament d’Altafulla, quan Fèlix Alonso, de Sumar, n’era l’alcalde. Contractes formalitzats a través de l’empresa Sinergia, de la que tant Elena com Herrera n’eren socis. De fet, Alonso també està imputat però en el seu cas, en ser diputat al Congrés, l’aforament fa que la tutela del seu cas la porti el Tribunal Suprem. Elena ha declarat abans que ho fes Herrera.
Fonts del cas asseguren que la investigació se centra “en l’eventual pròrroga tàcita, o més concretament d’un contracte verbal que amplia aquest contracte: una vegada expirada la seva vigència anual, l’Ajuntament va continuar pagant factures a SINERGIA per serveis que —segons reconeixen tant l’Oficina Anticorrupció de Catalunya com els mateixos Mossos d’Esquadra— van ser efectivament prestats”. Uns serveis que, per altra banda, Herrera no hi va participar perquè dins l’estructira de l’empresa no era de la seva competència. “Era un servei prestat per altres professionals del despatx, acord amb la seva especialització”, asseguren les mateixes fonts. En aquest sentit, apunten que l’atestat principal dels Mossos d’Esquadra, controlat pel Jutjat d’Instrucció 4 del Vendrell és “tendenciós” i “groller”.
Ni tan sols era a l’empresa
Herrera ha detallat al jutge que va cofundar SINERGIA el 2017 com a soci amb dedicació parcial. La seva aportació al despatx se centrava en el dret de l’energia, una “disciplina aliena a la contractació pública objecte d’aquest procediment”. Ara bé, el juny de 2018 va deixar el despatx perquè va acceptar l’oferta de dirigir l’IDAE (Institut per a la Diversificació i l’Estalvi de l’Energia). De fet, va prendre possessió el juliol de 2018 i va cessar com administrador i va vendre les seves accions. En síntesi, la defensa, a més d’insistir en la irrellevància penal dels fets, Herrera ja estava desvinculat de l’empresa.
Per altra banda, la defensa d’Herrera carrega els neulers contra l’atestat dels Mossos d’Esquadra que ha servit per a la imputació. Així assegura que hi ha “errors grollers i manifestos”. Com ara que s’afirma que va ser administrador solidari fins a l’any 2019. “Aquest no és un error menor, ja que es fonamenta en aquest el manteniment de Joan Herrera a la causa”, indiquen fonts de la sevadefensa. Un dels detalls és que els Mossos aporten una fotografia d’Alonso i Herrera junts que la policia data a la primavera de 2017, quan és desembre de 2015. Una errada que ha servit per “construir una hipotèsi d’un inexistent concert en la contractació”.
Val a dir, que Herrera ha fet memòria al jutge que el maig de 2017 ja estava desvinculat de la política. En tot cas, Herrera ha volgut deixar clar que “una imputació construïda sobre aquesta base causa un dany que cap resolució judicial posterior podrà reparar del tot”. Uns fets que, per a la seva defensa, ni són imputables a Herrera ni a Sinergia i que, en tot cas, seria una simple irregularitat administrativa.