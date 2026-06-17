La sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha citado al exconsejero de Interior, Joan Ignasi Elena, y al exdirigente de ICV, Joan Herrera, el próximo 22 de junio. Todo para prestar declaración sobre los contratos menores en el ayuntamiento de Altafulla, a través de la empresa de la cual ambos eran apoderados, Sinergia, SLP. De hecho, este lunes, el exalcalde del municipio y actual diputado en el Congreso de Sumar, Félix Alonso, prestó declaración ante el instructor del Tribunal Supremo por la misma causa, con el entendido de que está aforado en tanto que congresista en la cámara baja. Elena está citado a las 10:30 de la mañana y Herrera a las 12 del mediodía. Alonso defendió la legalidad de las contrataciones.

El caso es sobre un presunto delito de prevaricación administrativa en relación con la adjudicación directa de contratos a las empresas Milà Advocats SLP y Sinergia Dret i Medi Ambient SLP desde el Ayuntamiento de Altafulla. La investigación se centra en contratos menores fechados entre los años 2017 y 2019, cuando era alcalde Félix Alonso. La sala civil y penal del TSJC admitió la competencia el pasado 14 de mayo después de recibir la petición del juzgado de instrucción número 4 del Vendrell, que atribuye indicios de cooperación necesaria en presuntas irregularidades a Elena y el que en el momento de los hechos era su socio, Joan Herrera.

Fèlix Alonso, acompañado del letrado, Àlex Solà/ Gabriel Luengas / Europa Press

«Abuso de la contratación»

Según la resolución del pasado 14 de mayo, los presuntos actos objeto de investigación consistirían, de manera provisional, presuntiva y puramente circunstancial, en el hecho de que los investigados se habrían concertado, en beneficio propio y con vulneración de los principios y normas vigentes de la contratación pública, para que las contrataciones cuestionadas siguieran adelante. De hecho, los magistrados les reprochan el abuso de la figura del contrato menor en las adjudicaciones.

Una de las bases de la instrucción es un atestado de los Mossos d’Esquadra del 19 de septiembre de 2024, trascendental para la investigación: un atestado sobre la ingente cantidad de correos de la consultora Sinergia, Energia, Dret, Medi Ambient S.L.P, beneficiaria de la adjudicación que los investigadores consideran irregular. El caso llegó a la Oficina Antifraude quien vio indicios de delito y decidió denunciar los hechos.