El marxandatge de ‘perro sanxe’ fa embogir els simpatitzants del PSOE

El PSOE està decidit a esprémer al màxim la tirada de Pedro Sánchez i tot el que l’envolta. Els socialistes han fet una línia de marxandatge amb el mem de perro sanxe que tan bons resultats els va donar a les xarxes abans de les eleccions del 23-J i que ha fet embogir els simpatitzants socialistes. De fet, l’elevat nombre d’usuaris que intenten entrar a la pàgina web de la botiga del PSOE ha col·lapsat la pàgina i és impossible entrar-hi.

El partit va posar a la venda el marxandatge aquest dijous al vespre. “Per petició popular, aquí estan. També adhesius i samarreta”, anunciava el director de Comunicació del PSOE a les xarxes. S’hi poden trobar samarretes per 4,99 euros, adhesius i xapes de perro sanxe i perra sanxe per un o dos euros. D’aquesta manera, els socialistes han aconseguit girar la truita a un dels insults més utilitzats per la dreta i l’extrema dreta en els últims mesos.

L’origen del mem de ‘perro sanxe’

“La decisió de fer servir una cosa que va començar com un insult i donar-li la volta completament va ser molt reflexionada i mesurada”, expliquen fonts del PSOE. “Observem centenars de missatges en xarxes socials, desconstruint l’ús que es feia de l’expressió, i ens vam adonar que mentre els seguidors del PP i VOX el tractaven com un insult, l’expressió perro sanxe s’utilitzava entre molts joves com una cosa natural, no pejorativa, i fins i tot com un apel·latiu afectuós”.

El sobrenom de perro sanxe i l’eslògan de “más sabe el perro sanxe por perro que por sanxe” té el seu origen el març del 2020, pocs dies abans que es declarés l’estat d’emergència. Un reporter de Telemadrid va preguntar a un nen que esquiava a Navacerrada que li semblaven les restriccions per la pandèmia i va respondre: “No cierres, Perro Sanchéz, que eres lo peor”. Tot i que abans s’havia utilitzat en alguna ocasió, a partir de llavors es va viralitzar.