Borràs carrega contra Aragonès per no dir com farà “efectiva” la independència

La presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, ha carregat contra el president de la Generalitat, Pere Aragonès, per no haver fet “cap referència” a com pensa “fer efectiva la independència en aquesta legislatura” durant el seu discurs de Nadal. En un fil de Twitter, Borràs ha criticat Aragonès per “l’incompliment més flagrant del seu discurs d’investidura” del 20 de maig del 2021 en el qual va dir que volia ser president de la Generalitat per “culminar la independència de Catalunya”.

“Pere Aragonès demana claredat, doncs parlem amb claredat: la seva proposta ja ha estat rebutjada pel Parlament, on el seu govern té minoria absoluta per haver incomplert els acords signats”, ha dit Borràs. A finals de setembre, els comuns van presentar una moció a la cambra catalana per donar suport a l’Acord de Claredat que planteja el president de la Generalitat, però només va comptar amb els vots d’ERC. Junts es va abstenir i la resta de partits hi van votar en contra.

L’expresidenta del Parlament també ha acusat Aragonès d’haver “esberlat la majoria independentista” i ha aprofitat per posicionar Junts com a alternativa. “La nostra via és la República catalana i no la reforma d’Espanya. No claudicarem ni renunciarem al millor projecte de futur per a la societat catalana: la independència. Si ho volguéssim tots, podríem. Negar-s’hi ja és perdre. I ha estat ell qui ha malbaratat la majoria del 52%.”. Amb tot, Borràs no ha detallat quina és la proposta concreta del seu partit per fer efectiva la independència.

El secretari general de Junts, Jordi Turull, a Vic / ACN

Turull, sorprès i decebut amb el discurs d’Aragonès

El secretari general de Junts, Jordi Turull, també ha criticat el discurs de Nadal de Pere Aragonès. “Ens va sorprendre i decebre, semblava més el discurs del president d’un partit que d’un país”, ha dit Turull des de Vic en declaracions recollides per l’ACN. El dirigent ha lamentat el “gir” d’Aragonès, que ha girat l’esquena al 52% per “fer bona” l’estratègia del PSOE a Catalunya. Turull ha retret a Aragonès que demanés “l’adhesió” dels catalans a una “estratègia de partit” en lloc de fer un discurs “ambiciós i potent”.

Turull ha respost al president de la Generalitat que Junts ha fet una proposta “seriosa” per pactar els pressupostos i s’ha sumat a les crítiques del PSC per la falta de voluntat negociadora del Govern.