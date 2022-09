El líder del PP català: “Treballen per viure dels somnis d’independència”

El líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, ha sorprès en resumir el sentir de bona part de l’independentisme amb el Govern. Fernández ha assegurat que amb la proposta d’un acord de claredat, l’anomenada via canadenca, el president del Govern ha admès “el frau” de l’1 d’octubre i ha donat el mandat del referèndum per “acabat”. “No treballen per la independència sinó per viure dels somnis d’independència de milers de catalans”, ha assenyalat el líder del PP a Catalunya, que creu que si fos independentista “engegaria” el Govern a “pastar fang”. Posteriorment Fernández ha titllat la relació que mantenen ERC i Junts al Govern com una “relació tòxica” plena de “discussions que no acaben mai i no porten enlloc”. En aquest sentit, ha preguntat si els val la pena continuar amb aquesta dinàmica mentre ha promès a Laura Borràs -que s’ho mirava tot des de la distància- que no posaria “més sal a la ferida” de la seva suspensió”.

El líder del PP, Alejandro Fernández / Mireia Comas

El president del Govern, Pere Aragonès, ha criticat que hagi intentat manipular la seva proposta perquè sembli que no respecta l’1 d’octubre. “Hi ha hagut tot un recorregut on sempre s’ha posat el vot per davant, pel que els seus esforços per dir que he enterrat l’1 d’octubre seran en va”, ha avisat Aragonès, que ha llegit un paràgraf de l’acord d’investidura on es diu que només un referèndum acordat podria substituir el de fa cinc anys. “No ens hi trobarà”, ha insistit.

Ciutadans compara el Govern amb Franco

Pel que fa a Ciutadans, el líder del partit taronja a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha dedicat bona part de la seva intervenció a carregar contra la immersió lingüística a l’escola. Fins i tot ha arribat a comparar el Govern amb el dictador Francisco Franco. Segons Ciutadans, Aragonès està fent el mateix que va fer Franco amb el català però amb el castellà. Per això ha dit que està “orgullós” de ser “antisistema” d’un independentisme que ha “enverinat” Catalunya. També ha advertit que no ajudarà a “blanquejar el separatisme” i ha recordat que la via canadenca no té cabuda a l’Estat espanyol perquè la Constitució estableix en l’article 2 la indissoluble unitat de la nació espanyola.

Vox dedica més temps a comentaris racistes que a la via canadenca

Pel que fa a la ultradreta Vox, Ignacio Garriga ha assegurat que Catalunya “mai tindrà un referèndum” perquè “la unitat de la nació ni es negocia ni es vota”. En aquest sentit ha dit que l’independentisme es “toparà amb l’estat de dret”. Garriga ha instat Aragonès a “sortir al carrer i parlar amb la gent de peu” per veure que “ningú parla de referèndums pactats i acords de claredat”. Abans de passar a proferir comentaris racistes que vinculaven la immigració i la delinqüència, Garriga ha celebrat “enormement” la victòria electoral de la líder de la ultradreta italiana Giorgia Meloni i Fratelli d’Itàlia.

La presidenta en funcions, Alba Vergés, l’ha cridat a l’ordre dues vegades per vincular casos concrets d’assassinats amb l’origen de les persones. “Està fent ús de la paraula per relacionar la violència amb la immigració”, li ha retret. Garriga li ha demanat que li afegís els 3 minuts i 20 segons que li havia tret de la intervenció en fer aquesta crida i ella ha accedit tot i que l’ha advertit que una tercera crida a l’ordre comportaria la privació del dret a fer ús de la paraula.