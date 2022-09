Alejandro Fernández demana reduir impostos perquè les empreses no marxin

El president del Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández, considera que si Catalunya vol atraure empreses o aconseguir que les que hi són s’hi quedin, ha de canviar el model econòmic “deteriorat els darrers set anys pel procés separatista”. “No podem fregir els empresaris a impostos”, ha dit, referint-se a la recent polèmica sobre l’eliminació de l’impost de patrimoni a Andalusia. El president andalús, Juanma Moreno Bonilla, va fer una crida als empresaris catalans a tributar a la seva comunitat. “El Govern de Catalunya vol exercir competències il·legals i es nega a exercir les que té”. Per les eleccions municipals del 2023, Fernández confia en que permetin per “recuperar el lideratge constitucional” del partit.

Fernández ha fet aquestes declaracions durant la seva intervenció a la jornada d’inici de campanya per les municipals del partit a Girona, que s’ha celebrat a l’Hotel Carlemany. El president del PP a Catalunya ha reconegut que segurament és una de les zones “més difícils” de tot l’Estat per nombre de simpatitzants, però ha revelat que confia a fer “un salt important” en les eleccions del mes de maig.

El líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, durant el debat de política general / Jordi Borràs

Critica les disputes entre ERC i Junts

També s’ha referit al Govern i ha assenyalat que l’actual escenari amb disputes entre ERC i Junts és “preocupant”. “Catalunya té el govern més inestable de les comunitats autònomes, només comparable al de Pedro Sánchez”, ha afegit.

Per aquest motiu, el president català del PP, ha afirmat que presentaran una proposta de resolució per demanar una moció de confiança al president Pere Aragonès. “Ha arribat el moment de recordar-li el compromís que va adquirir durant la investidura, quan va prometre que ho faria”, ha dit. “Ara no pot posar d’excusa les discussions amb la CUP per deixar-ho al marge”, ha continuat.

Creu que Catalunya ha perdut el lideratge econòmic

Fernández ha incidit en el lideratge econòmic que considera que Catalunya “ha perdut de forma ràpida en els últims set anys”, coincidint amb el procés independentista. “El govern diu que és l’efecte de la centralitat que exerceix Madrid, quan fa anys que és així”. I ha afegit: “Quina casualitat que s’hagi perdut just en el moment en què es treballa per l’independentisme”. I ha insistit: “Com a catalans, volem que les empreses que estan aquí, es quedin”. Tanmateix, ha explicat que per aconseguir-ho caldrà oferir-los millors condicions i, segons ha dit, deixar de fregir-los a crítiques i a impostos.

En l’acte hi ha participat també el vicesecretari d’Economia, Juan Bravo, i el secretari general del PPC, Santi Rodríguez; el president del PP Badalona i del grup popular a la Diputació de Barcelona, Xavier García Albiol i la diputada del PP al Parlament Lorena Roldán, a més de membres destacats del partit a nivell local, autonòmic i estatal.