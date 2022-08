Qui té la propietat del compte oficial a Twitter de la presidenta Laura Borràs?

La presidenta del Parlament de Catalunya suspesa, Laura Borràs, va reactivar durant el cap de setmana passat el seu compte de Twitter oficial (@mhp_LauraBorras), que acostuma a recollir la seva activitat més institucional. El compte s’havia mantingut sense activitat des del passat 28 de juliol, data en què la Mesa del Parlament va acordar la seva suspensió després de l’obertura de judici oral contra ella per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). A banda, Borràs té el seu compte personal @LauraBorras, des del qual manté una activitat intensa.

L’últim missatge publicat en el compte oficial abans de la reactivació era el discurs que va oferir tot just després que els seus companys de Mesa decidissin apartar-la de la institució per preservar la “dignitat” de la cambra aplicant l’article 25.4 del reglament. Aquest article preveu suspendre els parlamentaris esquitxats per casos de corrupció. ERC, PSC i CUP entenen que el cas Borràs, sobre suposats contactes fraccionats, és de corrupció, fet que la presidenta suspesa nega.

Borràs reactiva el seu compte oficial a Twitter

La presidenta del Parlament, ja suspesa, va reprendre la seva activitat pública el cap de setmana assistint a la inauguració de la Fira de l’Avellana de Riudoms, al Baix Camp. Les fotos d’aquesta visita es van publicar en el seu compte oficial, fet que va generar algunes crítiques a les xarxes socials. Fins i tot Cs va acusar-la d’usurpació de funcions. Fonts del Parlament de Catalunya expliquen que la propietat del compte oficial de la presidenta no és de la cambra catalana. Les mateixes fonts assenyalen que el compte oficial de la presidenta és de la propietat de la pròpia Borràs i la gestiona el seu equip.

Borràs amb la resta de companys de partit i el president Torra / EP

Des del Parlament expliquen que la cambra només gestiona el compte oficial de la institució i, en conseqüència, no tenen el control d’altres comptes. D’ençà que Borràs ha estat suspesa, la web del Parlament informa de l’acord de suspensió de la presidenta a la seva fitxa personal. Aquest avís sobre la seva suspensió desapareixerà en cas que el seu procés judicial acabi exculpant-la dels delictes dels quals se l’acusa.

Borràs inicia batalla legal contra la decisió de la Mesa del Parlament

Laura Borràs no està d’acord amb la seva suspensió coma presidenta del Parlament i ha anunciat l’inici d’una batalla judicial contra la decisió de la Mesa del Parlament. Com a primer pas s’ha reclamat una reconsideració de la decisió. En cas que no se li faci cas haurà de presentar un recurs d’empara al Tribunal Constitucional (TC). Si la justícia espanyola no respon a la seva petició, la presidenta haurà d’anar a Europa per denunciar una violació de drets fonamentals perpetrada pels seus companys a la Mesa del Parlament.