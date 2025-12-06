El 6 de desembre és una data important en la història de Catalunya i les seves institucions. Aquest mateix dia de l’any 1932, arran de l’Estatut de Núria, es va restablir el Parlament de Catalunya. En aquella primera sessió parlamentària hi havia 83 diputats que van formar part de la institució catalana, un fet que s’ha explicat a les 711 persones que aquest dissabte han visitat el Parlament durant la jornada de portes obertes. Una ocasió per donar a conèixer la història d’aquest edifici i la institució que representa.
En aquestes visites s’ha recorregut l’espai del Palau com el saló de sessions, la sala de Mesa o el despatx d’audiències. A més, els visitants han pogut veure diferents fotografies, vídeos originals i documents que recorden la jornada i la història del parlamentarisme català, com la carta que el president Francesc Farreras i Duran va escriure a l’exili adreçada a qui seria el seu successor.
Durant aquesta jornada hi eren presents el president del Parlament, Josep Rull, i els secretaris primer i segon de la Mesa, Glòria Freixa i Juli Fernàndez saludant als assistents. Rull ha volgut defensar aquestes jornades per “posar en valor la legitimitat històrica del Parlament” i que la ciutadania “pugui conèixer la cambra i la seva història”.
El “ressorgir” d’una institució
En aquestes visites també s’han mostrat els discursos dels llavors presidents Lluís Companys i Francesc Macià en la primera sessió constitutiva. Aquesta setmana, el Parlament també ha organitzat actes al voltant d’aquesta data amb la plana major política per mostrar com el Parlament representa la voluntat d’una comunitat política de dirigir-se i organitzar-se.
En el vídeo d’aquella primera sessió, el president del Parlament en aquell moment, Lluís Companys, va proclamar que “Catalunya es troba avui en la fita que es proposava assolir en unes hores de joia i d’emoció que són també d’una gran responsabilitat”, afegia. “Després d’un col·lapse de prop de dos segles”, deia Companys, “ha ressorgit el Parlament de Catalunya”. A més, també es va reproduir un discurs èpic de Francesc Macià, en el qual es dirigia als diputats per recordar-los que “reprenem la història d’un poble justicier que no es vincla.”
A més, en el marc d’aquesta commemoració, l’auditori del Parlament ha passat a dur el nom del seu primer president.