El 6 de diciembre es una fecha importante en la historia de Cataluña y sus instituciones. Ese mismo día del año 1932, a raíz del Estatuto de Nuria, se restableció el Parlamento de Cataluña. En aquella primera sesión parlamentaria había 83 diputados que formaron parte de la institución catalana, un hecho que se ha explicado a las 711 personas que este sábado han visitado el Parlamento durante la jornada de puertas abiertas. Una ocasión para dar a conocer la historia de este edificio y la institución que representa.

En estas visitas se ha recorrido el espacio del Palacio como el salón de sesiones, la sala de Mesa o el despacho de audiencias. Además, los visitantes han podido ver diferentes fotografías, vídeos originales y documentos que recuerdan la jornada y la historia del parlamentarismo catalán, como la carta que el presidente Francesc Farreras i Duran escribió en el exilio dirigida a quien sería su sucesor.

Los visitantes al Parlamento entrando al salón de sesiones en el aniversario de la primera sesión parlamentaria / Parlamento de Cataluña

Durante esta jornada estuvieron presentes el presidente del Parlamento, Josep Rull, y los secretarios primero y segundo de la Mesa, Glòria Freixa y Juli Fernàndez saludando a los asistentes. Rull ha querido defender estas jornadas para «poner en valor la legitimidad histórica del Parlamento» y que la ciudadanía «pueda conocer la cámara y su historia».

El «resurgir» de una institución

En estas visitas también se han mostrado los discursos de los entonces presidentes Lluís Companys y Francesc Macià en la primera sesión constitutiva. Esta semana, el Parlamento también ha organizado actos alrededor de esta fecha con la plana mayor política para mostrar cómo el Parlamento representa la voluntad de una comunidad política de dirigirse y organizarse.

El busto de Companys, en el Parlamento/Sergi Ramos/Parlamento

En el vídeo de aquella primera sesión, el presidente del Parlamento en aquel momento, Lluís Companys, proclamó que “Cataluña se encuentra hoy en el hito que se proponía alcanzar en unas horas de alegría y de emoción que son también de una gran responsabilidad”, añadía. “Después de un colapso de cerca de dos siglos”, decía Companys, “ha resurgido el Parlamento de Cataluña”. Además, también se reprodujo un discurso épico de Francesc Macià, en el cual se dirigía a los diputados para recordarles que «retomamos la historia de un pueblo justiciero que no se inclina.”

Además, en el marco de esta conmemoración, el auditorio del Parlamento ha pasado a llevar el nombre de su primer presidente.