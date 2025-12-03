Companys vuelve a hablar en el Parlament

Hace años que el Parlament de Cataluña es un ejemplo de memoria histórica. Y no solo por la política de la casa, dirigida desde las presidencias de la cámara de los últimos años, sino por un encomiable trabajo del personal que allí trabaja, valorando el inmenso archivo de la cámara. Además, el Parlament, que sufre disfuncionalidades políticas evidentes, sí que destaca en la simbología y la recuperación de su imagen como parte central del poder institucional de Cataluña. Cabe recordar que del Parlament nace la Generalitat, es decir, el Gobierno y las instituciones que se derivan de ella, que pueden ser desde el síndic de greuges, el de Comptes, la Oficina Antifrau o la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales.

Pero, el Parlament no es un instrumento otorgado por el pacto de Transición del 78, ni tampoco lo fue el restablecimiento de la Generalitat, mucho antes que la aprobación de la actual Constitución española. Al contrario, viene de lejos y su restablecimiento, sin entrar en los zarzales de la historia de la Diputación General de Cataluña, se configuró un seis de diciembre de 1932, a raíz del Estatuto de Núria. Precisamente, y así son los caprichos de la casualidad histórica, el mismo día que se aprobó por referéndum la actual carta magna española.

La orla de los 83 primeros diputados de 1932/Sergi Ramos/Parlament

La voz de Companys

De ahí que el Parlament decidiera conmemorar este martes aquella primera sesión parlamentaria y a los ochenta y tres diputados que formaron parte de ella. El acto fue presidido por el presidente de la cámara, Josep Rull, y la plana mayor de la política catalana, además de familiares de aquellos diputados pioneros en la singladura del autogobierno de Cataluña, en el marco de la Segunda República española. Un acto emotivo, pedagógico y, sobre todo, político. Al fin y al cabo, el Parlament muestra la voluntad de una comunidad política de dirigirse y organizarse.

Uno de los detalles principales fue el esfuerzo de los equipos técnicos de la cámara que, con el actor Carles Martínez, pusieron voz al presidente Lluís Companys, también primer presidente de la cámara, en el Parlament. Un intento exitoso de revisión histórica porque desafortunadamente, así como hay grabaciones en el Parlament del presidente Francesc Macià, no hay ninguna del presidente Companys en la máxima institución de Cataluña. Precisamente, en el marco de la conmemoración, se descubrió la placa con la que el auditorio del Parlament pasa a llevar el nombre de su primer presidente.

“Ha resurgido el Parlament de Cataluña»

El acto se inauguró con la proyección de un vídeo sobre aquella primera sesión de la cámara surgida de las elecciones del 20 de noviembre de 1932. Una jornada que entronizó a Companys como presidente de la institución y a Macià como presidente de la Generalitat. “Cataluña se encuentra hoy en la meta que se proponía alcanzar”, proclamaba el presidente Companys, en unas “horas de alegría y de emoción” que “son también de una gran responsabilidad”. «Después de un colapso de cerca de dos siglos”, decía Companys, “ha resurgido el Parlament de Cataluña”.

El vídeo también reproducía el discurso de Macià. Discursos épicos, que enmarcados en la época en que la cultura de masas y la discursiva política ya habían asumido un papel protagonista. “¡Sentidla, la alegría de este momento! Y, con ella, vuestra responsabilidad y vuestra gloria. Hay un pueblo alzado alrededor vuestro. ¡Escuchad su vibración! ¡Recoged sus anhelos! ¡Realizad sus esperanzas!” Con estas palabras se dirigía Macià a los diputados en la sesión del 6 de diciembre. Y añadía: “Sois la libre voluntad de la patria; sois, honorables diputados, toda Cataluña en pie. Pensad que retomamos la historia de un pueblo justiciero que no se inclina.”, clamaba Macià.

Un momento del coloquio sobre el primer Parlament de 1932 con Enric Calpena/Sergi Ramos/Parlament

Mesa redonda

El acto también contó con una parte académica con una interesante mesa redonda sobre aquel momento histórico en que participaron Enric Calpena, periodista, historiador y profesor de comunicación en la Universidad Ramon Llull; Mercè Morales, presidenta de la Sociedad Catalana de Estudios Históricos y doctora en historia por la Universidad Autónoma de Barcelona, y Daniel Roig, doctor en historia contemporánea por la Universidad de Barcelona y profesor del Departamento de Historia y Arqueología de esta universidad.

Los tres contextualizaron el momento histórico del resurgimiento del Parlament, el perfil de los diputados, todos hombres, porque las mujeres aún no podían presentarse a las elecciones; el marco electoral de la época; cómo la ciudadanía vivió el día de la sesión constitutiva; la composición de aquella cámara; la actividad legislativa que llevó a cabo, o el inicio de la etapa del Parlament en el exilio. En todo caso, parecía que el acto hacía buena la famosa frase de Francesc Pujols de el espíritu catalán rebrotará siempre y sobrevivirá a sus ilusos enterradores.