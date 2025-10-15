Junqueras exige a España un “acto de reparación” a Companys

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha exigido al gobierno español que, “como heredero de los responsables del asesinato de Lluís Companys”, organice un “acto de reparación política” a la figura del presidente de la Generalitat fusilado hace 85 años. Desde el cementerio de Montjuïc, donde Junqueras ha participado en la ofrenda institucional a la tumba de Companys que se realiza cada año, Junqueras ha reconocido que el estado español ha pedido disculpas por el fusilamiento de Companys, pero que nunca se ha celebrado un acto político de compensación por su condición de presidente de Cataluña.

El grupo de ERC en el Congreso de los Diputados ha registrado este miércoles la proposición no de ley (PNL) para instar al gobierno español a convocar un acto solemne de reparación hacia Companys y el pueblo de Cataluña como país representado por el presidente asesinado. Los republicanos reclaman un gesto político y simbólico que exprese de manera solemne el reconocimiento y la reparación institucional por parte del Estado. El diputado Francesc-Marc Álvaro, impulsor de la iniciativa, considera que “85 años después del fusilamiento del presidente Companys, el Estado democrático tiene el deber moral y político de reparar el crimen de Estado que significó su ejecución”.

Ofrenda floral en la tumba del expresidente de la Generalitat, Lluís Companys, en el Cementerio de Montjuïc / Alberto Paredes / Europa Press

La responsabilidad del estado español

Junqueras también cree que el estado español tiene una “responsabilidad enorme” por los actos de represión y de guerra contra Cataluña y ha recordado que “mientras muchos militantes de ERC combatían en los campos de Europa durante la Segunda Guerra Mundial junto a las fuerzas aliadas, las fuerzas que representaban al estado español combatían junto a las tropas italianas y alemanas”. El presidente de ERC ha insistido en que Companys fue “el único presidente democráticamente elegido asesinado por los regímenes fascistas y nazis durante la Segunda Guerra Mundial” y ha defendido que fue asesinado por el fascismo “precisamente porque era presidente de Cataluña”.