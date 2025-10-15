Junqueras exigeix a Espanya un “acte de desgreuge” a Companys

El president d’ERC, Oriol Junqueras, ha exigit al govern espanyol que, “com a hereu dels responsables de l’assassinat de Lluís Companys”, organitzi un “acte de desgreuge polític” a la figura del president de la Generalitat afusellat ara fa 85 anys. Des del cementiri de Montjuïc, on Junqueras ha participat en l’ofrena institucional a la tomba de Companys que es fa cada any, Junqueras ha reconegut que l’estat espanyol ha demanat disculpes per l’afusellament de Companys, però que mai s’ha celebrat un acte polític de compensació per la seva condició de president de Catalunya.
El grup d’ERC al Congrés dels Diputats ha registrat aquest dimecres la proposició no de llei (PNL) per instar el govern espanyol a convocar un acte solemne de desgreuge envers Companys i el poble de Catalunya com a país representat pel president assassinat. Els republicans reclamen un gest polític i simbòlic que expressi de manera solemne el reconeixement i la reparació institucional per part de l’Estat. El diputat Francesc-Marc Álvaro, impulsor de la iniciativa, considera que “85 anys després de l’afusellament del president Companys, l’Estat democràtic té el deure moral i polític de reparar el crim d’Estat que va significar la seva execució”.
La responsabilitat de l’estat espanyol
Junqueras també creu que l’estat espanyol té una “responsabilitat enorme” pels actes de repressió i de guerra contra Catalunya i ha recordat que “mentre molts militants d’ERC combatien els camps d’Europa durant la Segona Guerra Mundial al costat de les forces aliades, les forces que representaven l’estat espanyol combatien al costat de les tropes italianes i alemanyes”. El president d’ERC ha insistit que Companys va ser “l’únic president democràticament escollit assassinat pels règims feixistes i nazis durant la Segona Guerra Mundial” i ha defensat que va ser assassinat pel feixisme “justament perquè era president de Catalunya”.