Turull, sobre Companys: “Ara els escamots són amb togues”

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha participat en el 85è aniversari de l’afusellament de l’expresident de la Generalitat Lluís Companys i ha denunciat l’historial de “repressió” de l’estat espanyol contra Catalunya. “Ara no hi ha escamots d’afusellament, ara els escamots són amb togues”, ha dit després de l’ofrena floral sota la placa que recorda l’assassinat de Companys al Castell de Montjuïc, on ha acudit amb una representació del partit de la JNC. Turull ha recordat que Catalunya “sempre s’ha trobat cíclicament amb un estat espanyol que l’ha volgut esclafar”.
L’ofrena a Companys ha estat encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa; el president del Parlament, Josep Rull; i l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. També hi ha participat representants del PSC, ERC, Comuns i la CUP. Illa ha aprofitat l’acte per enviar un missatge a Espanya. “Convivència és reconèixer i garantir la seva diversitat, la dels seus territoris o les seves llengües”, ha dit després de fer l’ofrena. El president català s’ha mostrat convençut que les diferències amb altres partits i regions espanyoles es resoldran. “Ho estic perquè la immensa majoria de catalans i espanyols volem compartir esforços, solidaritat i solucions allunyats de les confrontacions estèrils”.
Turull carrega contra els atacs de l’Estat contra Catalunya
Turull ha denunciat la “voluntat permanent” de l’estat espanyol d’impedir “per la via que sigui” que Catalunya pugui assolir les seves aspiracions polítiques i ha fet una crida a reivindicar la mort de Companys com un “acte de compromís” i a no defallir. “Quan nosaltres no renunciem ni ens resignem al que va ser el resultat de l’1 d’octubre, nosaltres estem homenatjant el president Companys. Quan nosaltres no entreguem les institucions catalanes a aquells que les volen minoritzades i espanyolitzades, nosaltres també estem homenatjant el president Companys i el que ell volia i el que ell desitjava per Catalunya”, ha afegit.