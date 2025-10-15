Turull, sobre Companys: “Ahora los escuadrones son con togas”

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha participado en el 85º aniversario del fusilamiento del expresidente de la Generalitat Lluís Companys y ha denunciado el historial de «represión» del estado español contra Cataluña. «Ahora no hay escuadrones de fusilamiento, ahora los escuadrones son con togas«, ha dicho tras la ofrenda floral bajo la placa que recuerda el asesinato de Companys en el Castillo de Montjuïc, donde ha acudido con una representación del partido de la JNC. Turull ha recordado que Cataluña “siempre se ha encontrado cíclicamente con un estado español que la ha querido aplastar”.

La ofrenda a Companys ha sido encabezada por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el presidente del Parlamento, Josep Rull; y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. También han participado representantes del PSC, ERC, Comuns y la CUP. Illa ha aprovechado el acto para enviar un mensaje a España. “Convivencia es reconocer y garantizar su diversidad, la de sus territorios o sus lenguas”, ha dicho después de hacer la ofrenda. El presidente catalán se ha mostrado convencido de que las diferencias con otros partidos y regiones españolas se resolverán. “Lo estoy porque la inmensa mayoría de catalanes y españoles queremos compartir esfuerzos, solidaridad y soluciones alejados de las confrontaciones estériles”.

Turull carga contra los ataques del Estado contra Cataluña

Turull ha denunciado la «voluntad permanente» del estado español de impedir «por la vía que sea» que Cataluña pueda alcanzar sus aspiraciones políticas y ha hecho un llamado a reivindicar la muerte de Companys como un “acto de compromiso” y a no desfallecer. “Cuando nosotros no renunciamos ni nos resignamos a lo que fue el resultado del 1 de octubre, nosotros estamos homenajeando al presidente Companys. Cuando nosotros no entregamos las instituciones catalanas a aquellos que las quieren minoritarias y españolizadas, nosotros también estamos homenajeando al presidente Companys y lo que él quería y lo que él deseaba para Cataluña”, ha añadido.