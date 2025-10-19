El president de Junts, Carles Puigdemont, ha defensat la centralitat del seu partit davant la “temptació de sucumbir a modes” d’altres formacions, i ha reivindicat la “mirada llarga” que cal mantenir. Puigdemont ha fet aquestes declaracions de manera telemàtica en el marc del Campus Junts que la formació ha celebrat aquest diumenge a Cardona.
Puigdemont ha reivindicat el paper de la nova fundació del partit, Fundem la República, en l’elaboració de l’ideari de la formació i per les propostes que poden tenir èxit a curt termini, però sobretot defensant que cal articular discursos que puguin “resistir” el pas del temps. El president ha dit que la seva formació s’està preparant per a la independència amb propostes estructurades sobre les qüestions que demana la ciutadania com ara l’habitatge, l’energia, la seguretat o la immigració. “Hi ha altres maneres de preparar-se, però nosaltres preferim el rigor sense defugir els debats complexos”, ha afegit.
Illa “està portant el país al col·lapse”
A banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha acusat el president de la Generalitat, Salvador Illa, “d’amagar-se” davant dels problemes. “Hem arribat a un punt que sembla que amb administrar ja n’hi ha prou”, ha emfatitzat Turull, que ha subratllat que Illa “està portant el país al col·lapse”. En aquesta línia, ha criticat la “incapacitat” del dirigent socialista per poder fer una proposta a llarg termini. “No la pot fer perquè molts dels problemes que tenim venen del tracte de l’Estat amb Catalunya”, ha assenyalat. “Tenen una obediència cega al PSOE, i des d’aquest punt de partida és impossible donar resposta als reptes del país”, ha dit.
Turull també ha destacat durant el seu discurs que actualment Catalunya viu un moment de “desencís” amb la política que ha arribat a moltes capes. Davant d’això, “molts catalans quan veuen el seu govern, no s’hi reconeixen”, ha criticat. Amb aquest escenari sobre la taula, Turull ha dit que des de la seva formació no s’hi volen posar “de perfil” i tampoc volen “atiar el foc”.
En aquesta línia, el secretari general de Junts ha defensat que la trobada d’aquest cap de setmana a Cardona sobre “nació i progrés, la represa independentista”, ha servit per posar sobre la taula “debats complexos” i articular propostes sobre qüestions com el repte demogràfic que té Catalunya, el col·lapse dels serveis públics, millorar la fiscalitat, la cultura de l’esforç, el finançament o la llengua.