Indignació entre les files de Junts per Catalunya per unes imatges elaborades amb intel·ligència artificial en què es veu a l’alcaldessa de Ripoll i líder d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols, atacant el president a l’exili, Carles Puigdemont. El mitjà Diari Girona Notícies, vinculat a la formació d’extrema dreta -segons apunten des de Junts- ha il·lustrat un article amb una imatge elaborada amb IA en què es veu l’alcaldessa de Ripoll a sobre del cos del líder juntaire. D’aquesta fotografia se n’han fet altres vídeos, també generats amb intel·ligència artificial, en què es veu Orriols disparant amb una pistola Puigdemont, o unes altres en què “s’apallissa” el president a l’exili. Unes imatges que han enfurismat Junts.
A través d’una piulada a ‘X’, en què es mostren aquestes imatges, Aleix Clarió, assessor de la formació de Puigdemont, ha denunciat els fets: “Es normalitza l’extremisme radical i després passen coses. Això ho fes Vox o PP, tot serien crítiques. Estic segur que veurem justificacions”, que sospita que aquestes imatges estan difoses per “bots” d’Aliança Catalana: “No sé si són bots seus o no, però ho descobrirem”, exclama Clarió. En aquest mateix fil de piulades, l’assessor juntaire denuncia que el mitjà que ha publicat el primer muntatge elaborat amb intel·ligència artificial està vinculat amb Aliança Catalana.
Aquest altre perfil ha fet el vídeo apallissant el president. Si algú dubte de quin peu calça, una de tantes proves. Sembla que té certa fixació en les pallisses.— Aleix Clarió 🎏🐉 (@aleixclario) October 21, 2025
Tot plegat és vomitiu. pic.twitter.com/tWELQX8t6V
Més reaccions de Junts
A les imatges difoses a través de les xarxes socials també hi han reaccionat altres persones de l’òrbita juntaire. Per la seva banda, el diputat de la formació independentista Joan Canadell ha assegurat que “ni Vox arriba a aquest nivell”, en referència clara al partit de Sílvia Orriols. Per altra banda, el director de comunicació de Junts, Pere Martí, també ha criticat les imatges i les ha titllat de “molt greus”. La diputada Anna Navarro també ha definit les imatges com a “absolutament repugnants”, i el mateix advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha reclamat que es prenguin mesures al respecte.
Seguro que ya se ha abierto una investigación al respecto ¿o sucederá como siempre?https://t.co/DQ9zU6kfLn— Gonzalo Boye (@boye_g) October 21, 2025
Ni VOX arriba a aquest nivell…— Joan Canadell (@jcanadellb) October 21, 2025
Quina pena! https://t.co/VFhhuZLkno