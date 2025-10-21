Indignación entre las filas de Junts per Catalunya por unas imágenes elaboradas con inteligencia artificial en las que se ve a la alcaldesa de Ripoll y líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, atacando al presidente en el exilio, Carles Puigdemont. El medio Diari Girona Notícies, vinculado a la formación de extrema derecha -según apuntan desde Junts- ha ilustrado un artículo con una imagen elaborada con IA en la que se ve a la alcaldesa de Ripoll sobre el cuerpo del líder juntaire. De esta fotografía se han hecho otros vídeos, también generados con inteligencia artificial, en los que se ve a Orriols disparando con una pistola a Puigdemont, o en otros en los que «se apaliza» al presidente en el exilio. Unas imágenes que han enfurecido a Junts.

A través de un tuit en ‘X’, en el que se muestran estas imágenes, Aleix Clarió, asesor de la formación de Puigdemont, ha denunciado los hechos: «Se normaliza el extremismo radical y luego pasan cosas. Si esto lo hiciera Vox o PP, todo serían críticas. Estoy seguro de que veremos justificaciones», sospecha que estas imágenes están difundidas por «bots» de Aliança Catalana: «No sé si son bots suyos o no, pero lo descubriremos», exclama Clarió. En este mismo hilo de tuits, el asesor juntaire denuncia que el medio que ha publicado el primer montaje elaborado con inteligencia artificial está vinculado con Aliança Catalana.

Aquest altre perfil ha fet el vídeo apallissant el president. Si algú dubte de quin peu calça, una de tantes proves. Sembla que té certa fixació en les pallisses.



Tot plegat és vomitiu. pic.twitter.com/tWELQX8t6V — Aleix Clarió 🎏🐉 (@aleixclario) October 21, 2025

Más reacciones de Junts

A las imágenes difundidas a través de las redes sociales también han reaccionado otras personas del ámbito juntaire. Por su parte, el diputado de la formación independentista Joan Canadell ha asegurado que «ni Vox llega a este nivel», en clara referencia al partido de Sílvia Orriols. Por otra parte, el director de comunicación de Junts, Pere Martí, también ha criticado las imágenes y las ha calificado de «muy graves». La diputada Anna Navarro también ha definido las imágenes como «absolutamente repugnantes», y el mismo abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha reclamado que se tomen medidas al respecto.

Seguro que ya se ha abierto una investigación al respecto ¿o sucederá como siempre?https://t.co/DQ9zU6kfLn — Gonzalo Boye (@boye_g) October 21, 2025