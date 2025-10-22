El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha anunciado que Junts denunciará por delito de odio un vídeo generado con inteligencia artificial en el que se ve a la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, disparando con una pistola a Puigdemont y pisoteando su cadáver.

“Creemos que es un delito de odio y evidentemente lo pondremos en conocimiento de la Fiscalía”, ha explicado Boye en unas declaraciones. “Si la Fiscalía decide, como siempre, no hacer nada, pues lo pondremos en conocimiento de las autoridades judiciales porque no se puede dejar pasar”, ha añadido.

“Es un hecho muy grave. No es una forma de hacer política, es una forma de instalar un discurso de odio muy potente”, ha lamentado, dejando claro que esta es una deriva de la política catalana que no se puede tolerar.

Gonzalo Boye cree que al tratarse de un vídeo generado con IA se podrá determinar de dónde surge y “cómo se ha ido moviendo”, aunque duda poder saber quién lo hizo.

Imagen generada con IA de Sílvia Orriols pisoteando a Carles Puigdemont / X

Aliança Catalana tomará acciones legales

Desde Aliança Catalana también han asegurado que “tomarán acciones legales” por el vídeo que circula por las redes, ya que aseguran que este vídeo -publicado por un usuario anónimo- “manipula el mensaje y la imagen de Orriols”. “No toleraremos ningún ataque difamatorio ni ningún intento de desacreditar a Aliança Catalana a través de noticias falsas”, ha compartido la formación política a través de un mensaje en X.

El vídeo se generó a través de una imagen publicada por el medio Diari Girona Notícies, vinculado a la formación de extrema derecha, según apuntan desde Junts. Este artículo está ilustrado con una imagen elaborada con IA en la que se ve a la alcaldesa de Ripoll sobre el cuerpo del líder juntaire.

Varios miembros de la formación encabezada por Puigdemont denunciaron que con imágenes como esta “se normaliza el extremismo radical”.