L’advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha anunciat que Junts denunciarà per delicte d’odi un vídeo generat amb intel·ligència artificial en el que es veu a la líder d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols, disparant amb una pistola Puigdemont i trepitjant el seu cadàver.
“Creiem que és un delicte d’odi i evidentment ho posarem en coneixement de la Fiscalia”, ha explicat Boye en unes declaracions. “Si la Fiscalia decideix, com sempre, no fer-hi res, doncs ho posarem al coneixement de les autoritats judicials perquè no es pot deixar passar”, ha afegit.
“És un fet molt greu. No és una forma de fer política, és una forma d’instal·lar un discurs d’odi molt potent”, ha lamentat, deixant clar que aquesta és una deriva de la política catalana que no es pot tolerar.
Gonzalo Boye creu que en tractar-se d’un vídeo generat amb IA es podrà determinar d’on sorgeix i “com s’ha anat movent”, tot i que dubta poder saber qui el va fer.
Aliança Catalana prendrà accions legals
Des d’Aliança Catalana també han assegurat que “prendran accions legals” pel vídeo que corre per les xarxes, ja que asseguren que aquest vídeo -publicat per un usuari anònim- “manipula el missatge i la imatge d’Orriols”. “No tolerarem cap atac difamatori ni cap intent de desacreditar a Aliança Catalana a través de notícies falses”, ha compartit la formació política a través d’un missatge d’X.
El vídeo es va generar a través d’una imatge publicada pel mitjà Diari Girona Notícies, vinculat a la formació d’extrema dreta, segons apunten des de Junts. Aquest article està il·lustrat amb una imatge elaborada amb IA en què es veu l’alcaldessa de Ripoll sobre el cose del líder juntaire.
Diversos membres de la formació encapçalada per Puigdemont van denunciar que amb imatges com aquesta “es normalitza l’extremisme radical”.