Era la penúltima intervención del debate de política general de esta tarde y el presidente Salvador Illa no ha dedicado ni mucho tiempo ni ha hecho ningún rodeo para hacer la réplica. De hecho, el presidente le ha dicho que su proyecto «fracasará». Ha sido la réplica de la líder de Aliança Catalana, del grupo mixto, Sílvia Orriols, más previsible que el sabor de un Big-Mac. De hecho, Orriols debe tener un discurso estándar de islamofobia del cual solo cambia alguna cifra y algún tiempo verbal, porque se repite más que el ajo. Quizás la única diferencia ha sido que esta tarde ha aprovechado el genocidio de Palestina para coserlo con su discurso xenófobo, más burdo que torpe, y con el tono habitual que recuerda las intervenciones de un Manelic de Terra Baixa en la obra de fiesta mayor de cualquier pueblo de Cataluña.

Evidentemente, Orriols ha presentado una Cataluña desbocada con unas cifras de delitos que, convenientemente sazonadas, podría ser comparable con el Chicago de los años 20 o un inmenso OK Corral. Un menosprecio de la población recién llegada y la insistente vinculación entre inmigración e inseguridad, o del colapso de los servicios públicos con las olas migratorias que ha recibido Cataluña. También ha emitido sus críticas habituales contra los sueldos públicos de los miembros del Gobierno y de un antiespañolismo que parece tapar con su islamofobia militante.

Salvador Illa en el debate de política general en el Parlament de Catalunya 08.10.2025 | Mireia Comas

Illa, clara y directa

Illa se subió al atril y no perdió mucho tiempo. «Lo que usted propone es lo que hace Netanyahu en Gaza», comenzó para enmarcar por dónde iría su respuesta. «Estoy en las antípodas de lo que usted piensa, y la mayoría de Cataluña, también», señaló Illa. Así pronosticó que el proyecto político de Orriols terminará en un fiasco. «Usted fracasará», sentenció. «Su lenguaje es ofensivo» y le reprochó que no respete el «comportamiento» que debe tener un diputado y no este discurso de odio con desprecio. «Habla de una Cataluña que no es la Cataluña real, la sociedad que se está construyendo es la sociedad que hará fracasar su proyecto político», enfatizó. «Cataluña ganará, usted fracasará, afortunadamente para todos«, concluyó.