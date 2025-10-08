Era la penúltima intervenció del debat de política general d’aquesta tarda i el president Salvador Illa no ha dedicat ni gaire temps ni ha fet cap giragonsa a fer la dúplica. De fet, el president li ha dit que el seu projecte “fracassarà”. Ha estat la rèplica de la líder d’Aliança Catalana, del grup mixt, Sílvia Orriols, més previsible que el gust d’un Big-Mac. De fet, Orriols ha de tenir un discurs estàndard d’islamofòbia del qual només canvia alguna xifra i algun temps verbal, perquè es repeteix més que l’all. Potser l’única diferència ha estat que aquesta tarda ha aprofitat el genocidi de Palestina per cosir-lo amb el seu discurs xenòfob, més barroer que matusser, i amb el to habitual que recorda les intervencions d’un Manelic de Terra Baixa a l’obra de festa major de qualsevol poble de Catalunya.
Evidentment, que Orriols ha presentat una Catalunya desmarxada amb unes xifres de delictes que, convenientment salpebrades, podria ser comparable amb el Chicago dels anys 20 o un immens OK Corral. Un menysteniment de la població nouvinguda i la insistent vinculació entre immigració i inseguretat, o del col·lapse dels serveis públics amb les onades migratòries que ha rebut Catalunya. També ha emès les seves crítiques habituals contra els sous públics dels membres del Govern i d’un antiespanyolisme que sembla tapar amb la seva islamofòbia militant.
Illa, curteta i al peu
Illa s’ha enfilat al faristol i no ha perdut gaire temps. “El que vostè proposa és el que fa Netanyahu a Gaza”, ha començat per emmarcar per on aniria la seva resposta. “Estic als antípodes del que vostè pensa, i la majoria de Catalunya, també”, ha assenyalat Illa. Així ha pronosticat que el projecte polític d’Orriols acabarà en un fiasco. “Vostè fracassarà”, ha sentenciat. “El seu llenguatge és ofensiu” i li ha retret que no respecti el “capteniment” que ha de tenir un diputat i no aquest discurs d’odi amb menyspreu. “Parla d’una Catalunya que no és la Catalunya real, la societat que s’està construint és la societat que farà fracassar el seu projecte polític”, ha emfatitzat. “Catalunya guanyarà, vostè fracassarà, afortunadament per a tots“, ha conclòs.