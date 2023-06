En llibertat l’alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell

L’alcaldessa republicana de Sitges, Aurora Carbonell, ha quedat en llibertat aquest dimecres al vespre després d’haver estat detinguda al matí en el marc d’una investigació policial per presumpta prevaricació i malversació en la concessió de subvencions i contractes menors a l’Ajuntament. A banda de la flamant alcaldessa, la policia espanyola ha detingut onze persones més per aquest cas anticorrupció, de les quals a hores d’ara només dues continuen detingudes. Ara bé, segons fonts recollides per l’ACN aquestes dues persones que continuen al jutjat podrien quedar en llibertat abans que acabi el dia.

Les altres persones que han estat arrestades aquest matí són un altre regidor republicà, Jaume Monasterio, el secretari del consistori, l’exregidor de Platges Guillem Escolà; tres tècnics de l’Ajuntament, un d’ells ja jubilat; i quatre persones vinculades a les entitats investigades. Totes aquestes detencions arriben en relació amb la investigació sobre l’actuació del consistori respecte a la Taula del Tercer Sector Sitges-Garraf i una cooperativa. En aquest sentit, però, l’Ajuntament de Sitges ha assegurat a través d’un comunicat que la investigació que lidera la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la policia espanyola se centra en unes “irregularitats externes” al consistori i neguen qualsevol vincle dels equips de govern investigats amb la gestió de les subvencions i els contractes menors.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, el president d’ERC, Oriol Junqueras, i la secretària general adjunta, Marta Vilalta, en una reunió de l’Executiva Nacional d’ERC a la seu del partit / ACN

Les detencions han arribat conjuntament amb una operació simultània d’escorcolls als domicilis de les persones investigades per tal d’obtenir documentació relacionada amb les entitats. A banda d’entrar a domicilis, també han accedit dins l’Ajuntament, on han detingut Carbonell.

La reacció dels republicans

Poques hores després de la detenció, els republicans han reaccionat a l’operació anticorrupció i han negat qualsevol vinculació de l’alcaldessa. En un comunicat, els republicans asseguren que Carbonell, detinguda a mig matí, i el seu equip va posar les subvencions i els contractes investigats en coneixement dels serveis jurídics tan bon punt es van detectar “presumptes irregularitats”. El partit també afirma que van aturar les subvencions de les dues entitats implicades i van obrir expedients per reclamar el retorn de tots els diners que no s’ha justificat.