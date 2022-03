Giró assegura que no es planteja ser candidat per Junts a la Generalitat

El conseller d’Economia, Jaume Giró, ha assegurat que “avui per avui” no es veu com a candidat de Junts a la presidència de la Generalitat. “No m’ho plantejo. Estic centrat en la meva responsabilitat de servei al país com a conseller d’Economia”, ha dit en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio. Després de la polèmica gestió de la retirada de l’escó a Pau Juvillà, algunes veus de Junts van intentar impulsar Giró com a futur líder del partit per davant de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, perjudicada per l’embat fracassat contra la Junta Electoral Central (JEC).

Giró ha explicat que encara no s’ha afiliat a Junts, però manté que té previst fer-ho, tot i que no ha donat cap data concreta per formalitzar-ho. El conseller també ha descartat incorporar-se a la taula de diàleg amb el govern espanyol, ja que considera que és una tasca reservada a persones “molt més capacitades” que ell. Giró ha assegurat que la unitat a dins de l’independentisme es recupera “a poc a poc” malgrat les constants topades públiques entre ERC, Junts i la CUP.

Pau Juvillà i Laura Borràs al ple del Parlament / ACN

Malfiances entre partits

El conseller considera que l’empresonament i l’exili del Govern de la Generalitat després de la DUI del 2017 ha “generat malfiances” entre el moviment independentista i creu que els partits han caigut de quatre potes a l’estratègia de “divisió” del govern espanyol. “Nosaltres hem de ser prou hàbils per reconstruir la unitat en els elements més fonamentals. No hem d’estar d’acord amb tot”, ha dit. Giró s’ha mostrat partidari de no posar “dates concretes” a la independència fins que no hi hagi calendaris “totalment sòlids i creïbles”.

En relació amb el cas Juvillà, que va destapar una vegada els límits de la confrontació amb l’estat i la divisió del moviment independentista, Giró ha explicat que l’atenció dels mitjans i els partits s’ha centrat en el dit –el fracàs de la desobediència institucional– i no en la lluna –la inhabilitació d’un diputat per penjar “dos llaços grocs al seu despatx”–. “Això és el més important i ha quedat tapat per altres polèmiques que formen part de la repressió que estem patint”.

Giró també ha reclamat als partits independentistes que no basin la seva estratègia a posar a prova els funcionaris ni tampoc en “anar creant contínuament herois i màrtirs”.