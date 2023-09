Puigdemont recorda l’Operació Judes i espera una “amnistia total”

El president a l’exili, Carles Puigdemont, ha demanat “el final de la repressió i una amnistia total” del govern espanyol en el quart aniversari de l’Operació Judes. L’eurodiputat de Junts per Catalunya ha escrit una piulada a Twitter -ara coneguda com a X- on ha advertit que “per moltes portes que rebentin no podran amb les nostres conviccions“. L’Operació Judes és l’operació de la Guàrdia Civil que el 23 de setembre del 2019 va detenir diverses persones vinculades amb els CDR per delictes d’integració en organització terrorista, fabricació i tinença d’explosius i conspiració per cometre aldarulls per aconseguir la independència.

Per moltes portes que esbotzin, no podran amb les nostres conviccions. Quatre anys després de l’Operació Judes, l’única resposta que esperem de l’Estat espanyol és la fi de la repressió i l’amnistia total #1OctOperacioJudes pic.twitter.com/fkvZ808so3 — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) September 23, 2023

Les proves de la Guàrdia Civil es van basar en la troballa d’ampolles de lleixiu a les escombraries dels detinguts, escoltes de converses en català que els agents no acabaven d’entendre i el fet que els acusats utilitzessin les xarxes WiFi de bars i restaurants. En el quart aniversari d’aquesta operació i mentre els acusats estan en llibertat a l’espera que la fiscalia presenti el seu escrit d’acusació, Puigdemont ha recordat que l’única via per estudiar un possible suport independentista al president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, en la seva pròxima investidura serà l'”amnistia total“.

El president a l’exili, Carles Puigdemont, en la conferència des de Brussel·les per explicar el marc de negociació de Junts / Europa Press

Respon a Felipe González i Alfonso Guerra

Puigdemont està molt actiu a Twitter i defensa l’amnistia davant de tots els detractors que van sorgint. Els últims, la vella guàrdia del PSOE, els expresidents espanyols Alfonso Guerra i Felipe González. Tots dos són molt crítics amb l’amnistia i asseguren que “no podran suportar-ho” perquè és una amenaça a la democràcia espanyola. Davant aquestes crítiques, Puigdemont va reaccionar amb ironia: “Hi ha polítics que quan parlen fan pujar el preu del pa, i d’altres que fan pujar el preu de la calç viva”. De moment, sembla que hi ha hagut un repunt en l’interès espanyol per l’òxid de calci…”, va escriure el polític català, que va adjuntar una captura de pantalla amb l’evolució de les cerques a Google del terme “cal viva”. En les darreres hores aquest concepte va registrar un augment inusual coincidint amb una conferència de Felipe González i Alfonso Guerra a Madrid per presentar un llibre basat en una entrevista a Guerra.