El president d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, va dir dissabte que no es donen les condicions per negociar amb el Govern els pressupostos del 2026, però el president ha redoblat aquest dilluns la pressió anunciant que divendres un Consell Executiu extraordinaris aprovarà el projecte de llei de Pressupostos, que ja compta amb l’aval dels Comuns. Illa redobla així la pressí al seu soci d’investidura i per fer-ho ha comptat amb la col·laboració de sindicats i patronals, que indirectament han exercit pressió sobre els republicans, que són socis prioritaris de l’executiu, perquè la cambra aprovi els comptes. CCOO, UGT, Foment i Pimec han deixat clar que Catalunya “no es pot permetre el luxe” de continuar amb suplements de crèdit, l’alternativa que va posar Junqueras aquest dissabte damunt la taula, i han reclamat als grups parlamentaris “responsabilitat” perquè el Parlament de Catalunya els validi.
La secretària general de CCOO, Belén López, ha reclamat als partits que acabin amb els “tacticismes” i “situïn les prioritats de Catalunya a la seva agenda política”. “Catalunya necessita pressupostos i els necessita ja”, ha dit en declaracions als periodistes després d’escenificat aquest dilluns al matí l’entesa de sindicats i patronals amb el president de la Generalitat pels comptes. Lòpez ha remarcat que els suplements de crèdit platejats pel líder d’ERC no són la solució, ja que hi ha coses que, segons ella, no permeten fer, i ha subratllat que “hi ha situacions complexes” que requereixen pressupostos. Sobre l’acord signat amb el Govern, ha remarcat que millora el poder adquisitiu de les famílies i que intervé al mercat de l’habitatge.
Per la seva banda, el secretari general d’UGT de Catalunya, Camil Ros, ha manifestat que els comptes són necessaris “per governar bé el país”, i ha posat èmfasi que el projecte de llei que aprovarà el Govern divendres seguirà obert per “poder assolir acords durant el procés parlamentari”. “L’important és que hi hagi Pressupostos com més aviat millor”, ha demanat Ros, que ha emplaçat ERC, i també aJunts, a negociar i aprovar aquests comptes. Amb tot, Ros ha volgut posicionar-se a favor que Catalunya recapti l’IRPF o el concert econòmic, però ha demanat responsabilitat per gestionar el “mentrestant”.
Pimec qüestiona l’eina dels suplements de crèdit plantejada per Junqueras
D’altra banda, les patronals Foment del Treball i Pimec també han signat l’acord amb el Govern. El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha dit que “Catalunya no es pot permetre el luxe de no tenir pressupostos”, perquè ha advertit que sense nous comptes la Generalitat deixaria de poder invertir entre 4.000 i 5.000 milions recaptats. Sense entrar en matèria sobre el contingut dels comptes, i deixant clar que “els criticarem si no ens agrada” en matèria de fiscalitat i habitatge”, Sánchez Llibre ha dit que “Catalunya necessita uns Pressupostos competitius, que siguin suficients”.
FInalment, el president de Pimec, Antoni Cañete, ha instat els grups parlamentaris a configurar “majories” per poder aprovar els comptes al Parlament, i ha posat en valor la capacitat dels agents econòmics i socials per assolir aquest acord. A més, ha rebutjat els suplements de crèdit que havia plantejat Junqueras perquè no aporta recursos suficients. Així. “Una empresa sense pressupost no funciona, i un país sense pressupost no funciona. I els que tenim són del 2023″, ha recordat Cañete, destacant que l’acord signat aquest dilluns permetrà donar un impuls decidit a la indústria, avançar en una simplificació administrativa “real”, millorar la gestió de les baixes laborals i donar més pes a la formació professional.