La secretària general i portaveu d’Esquerra Republicana, Elisenda Alamany, ha aconsellat al Govern que no presenti el projecte de llei de pressupostos del 2026 “sense tenir els vots lligats”. “La meva recomanació és que és millor que no ho facin, però si ho fan és la seva decisió. El nostre posicionament està molt marcat, és molt clar”, ha afirmat la portaveu republicana en roda de premsa aquest dilluns després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, hagi anunciat que els presentarà divendres. Com ja va deixar clar Oriol Junqueras en el consell nacional d’aquest cap de setmana, Alamany ha insistit que les negociacions pressupostàries es mantenen encallades perquè no s’ha avançat en el compromís que Catalunya pugui recaptar el 100% del IRPF.
La número dos d’ERC ha advertit que “passen coses rares quan un va sense els vots lligats”, i ha acusat els socialistes catalans de no haver fet els deures amb el PSOE sobre la recaptació de l’IRPF. Alamany ha rebutjat les “frases d’autoajuda” d’Illa, que la setmana passada va dir que sap què necessita Catalunya, i ha reclamat a l’executiu de Salvador Illa i al seu partit que calen “fets i complir els acords que va signar ell mateix per a la seva investidura”. Elisenda Alamany ha deixat clar que el seu partit continuarà negociant la recaptació de l’IRPF, però ha demanat als socialistes que no facin “trampes”. “Aquesta no és una responsabilitat que recaigui només sobre el PSOE, recau sobre el PSC“, ha advertit.
Alamany ha demanat al PSC que deixin de fer de portaveus del PSOE i agafin “pel coll o pel braç o per on sigui als seus col·legues de Madrid” per explicar-los la importància que Catalunya recapti els seus impostos, i ha afegit que han estat a prop d’aconseguir-ho, però ha revelat que en la reunió entre el president del govern espanyol i el líder d’ERC es van adonar que els socialistes catalans no havien “fet els deures”. “Sabem a qui ens devem. A un país que necessita recursos, a la classe mitjana i treballadora que avui pateix. Nosaltres ho tenim clar. La pregunta és: ¿El PSC ho té clar? ¿El president del Govern de la Generalitat sap que governa una nació o prefereix defensar el PSOE i les eleccions d’Andalusia?”, ha subratllat Alamany.
Els Comuns avalen la intenció del Govern
D’altra banda, el portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha considerat que l’aprovació per part del Consell Executiu aquest divendres dels pressupostps sense l’acord d’ERC “no impedeix” que, durant la tramitació parlamentària, el Govern el pugui continuar negociant amb els republicans. El dirigent dels Comuns ha apuntat que el Govern com ERC són conscients de la necessitat dels Pressupostos i, per això, els ha emplaçat a continuar treballant perquè es produeixi aquest eventual acord, per al qual ha assegurat que “hi ha marge”. Amb tot, s’ha mostrat “respectuós” amb els tempos i condicions que fixi ERC. “Esperem que ERC pugui tenir també un molt bon acord. Predisposats a ajudar en allò que faci falta, però els correspon a tots dos”, ha expressat.
Esquerra Republicana tira endavant el consorci d’inversions
En paral·lel als pressupostos i a la negociació de l’IRPF, la portaveu dels republicans ha explicat que aquesta setmana presentaran al Congrés la seva proposició de llei per crear un consorci d’inversions per poder garantir l’execució de les inversions de l’Estat a Catalunya. Ha explicat que, malgrat que la negociació pressupostària “no ha pogut ser”, des d’ERC estan disposats a parlar de qualsevol acord, com ara la creació d’aquest consorci, que faci avançar Catalunya.