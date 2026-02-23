La secretaria general y portavoz de Esquerra Republicana, Elisenda Alamany, ha aconsejado al Gobierno que no presente el proyecto de ley de presupuestos de 2026 «sin tener los votos asegurados». «Mi recomendación es que es mejor que no lo hagan, pero si lo hacen es su decisión. Nuestra posición está muy marcada, es muy clara», ha afirmado la portavoz republicana en rueda de prensa este lunes después de que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, haya anunciado que los presentará el viernes. Como ya dejó claro Oriol Junqueras en el consejo nacional de este fin de semana, Alamany ha insistido en que las negociaciones presupuestarias se mantienen estancadas porque no se ha avanzado en el compromiso de que Cataluña pueda recaudar el 100% del IRPF.

La número dos de ERC ha advertido que «pasan cosas raras cuando uno va sin los votos asegurados», y ha acusado a los socialistas catalanes de no haber hecho los deberes con el PSOE sobre la recaudación del IRPF. Alamany ha rechazado las «frases de autoayuda» de Illa, que la semana pasada dijo que sabe qué necesita Cataluña, y ha reclamado al ejecutivo de Salvador Illa y a su partido que hacen falta «hechos y cumplir los acuerdos que firmó él mismo para su investidura». Elisenda Alamany ha dejado claro que su partido continuará negociando la recaudación del IRPF, pero ha pedido a los socialistas que no hagan «trampas». «Esta no es una responsabilidad que recaiga solo sobre el PSOE, recae sobre el PSC«, ha advertido.

Alamany ha pedido al PSC que dejen de ser portavoces del PSOE y agarren «por el cuello o por el brazo o por donde sea a sus colegas de Madrid» para explicarles la importancia de que Cataluña recaude sus impuestos, y ha añadido que han estado cerca de conseguirlo, pero ha revelado que en la reunión entre el presidente del gobierno español y el líder de ERC se dieron cuenta de que los socialistas catalanes no habían “hecho los deberes”. «Sabemos a quién nos debemos. A un país que necesita recursos, a la clase media y trabajadora que hoy sufre. Nosotros lo tenemos claro. La pregunta es: ¿El PSC lo tiene claro? ¿El presidente del Gobierno de la Generalitat sabe que gobierna una nación o prefiere defender al PSOE y las elecciones de Andalucía?», ha subrayado Alamany.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha reunido con el presidente de ERC, Oriol Junqueras / ACN

Los Comuns apoyan la intención del Gobierno

Por otro lado, el portavoz de los Comuns en el Parlamento, David Cid, ha considerado que la aprobación por parte del Consejo Ejecutivo este viernes de los presupuestos sin el acuerdo de ERC «no impide» que, durante la tramitación parlamentaria, el Gobierno pueda seguir negociándolos con los republicanos. El dirigente de los Comuns ha apuntado que tanto el Gobierno como ERC son conscientes de la necesidad de los Presupuestos y, por ello, los ha emplazado a seguir trabajando para que se produzca este eventual acuerdo, para el cual ha asegurado que «hay margen». Con todo, se ha mostrado «respetuoso» con los tiempos y condiciones que fije ERC. «Esperamos que ERC pueda tener también un muy buen acuerdo. Dispuestos a ayudar en lo que haga falta, pero les corresponde a ambos», ha expresado.

Esquerra Republicana impulsa el consorcio de inversiones

En paralelo a los presupuestos y a la negociación del IRPF, la portavoz de los republicanos ha explicado que esta semana presentarán en el Congreso su proposición de ley para crear un consorcio de inversiones para poder garantizar la ejecución de las inversiones del Estado en Cataluña. Ha explicado que, a pesar de que la negociación presupuestaria «no ha podido ser», desde ERC están dispuestos a hablar de cualquier acuerdo, como la creación de este consorcio, que haga avanzar a Cataluña.