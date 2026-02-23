El presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, dijo el sábado que no se dan las condiciones para negociar con el Gobierno los presupuestos de 2026, pero el presidente ha redoblado este lunes la presión anunciando que el viernes un Consejo Ejecutivo extraordinario aprobará el proyecto de ley de Presupuestos, que ya cuenta con el aval de los Comunes. Illa redobla así la presión sobre su socio de investidura y para hacerlo ha contado con la colaboración de sindicatos y patronales, que indirectamente han ejercido presión sobre los republicanos, que son socios prioritarios del ejecutivo, para que la cámara apruebe las cuentas. CCOO, UGT, Foment y Pimec han dejado claro que Cataluña «no se puede permitir el lujo» de continuar con suplementos de crédito, la alternativa que Junqueras puso este sábado sobre la mesa, y han reclamado a los grupos parlamentarios «responsabilidad» para que el Parlamento de Cataluña los valide.

La secretaria general de CCOO, Belén López, ha reclamado a los partidos que terminen con los «tacticismos» y «situén las prioridades de Cataluña en su agenda política». «Cataluña necesita presupuestos y los necesita ya», ha dicho en declaraciones a los periodistas después de escenificar este lunes por la mañana el entendimiento de sindicatos y patronales con el presidente de la Generalitat por las cuentas. López ha remarcado que los suplementos de crédito planteados por el líder de ERC no son la solución, ya que hay cosas que, según ella, no permiten hacer, y ha subrayado que «hay situaciones complejas» que requieren presupuestos. Sobre el acuerdo firmado con el Gobierno, ha remarcado que mejora el poder adquisitivo de las familias y que interviene en el mercado de la vivienda.

Por su parte, el secretario general de UGT de Cataluña, Camil Ros, ha manifestado que las cuentas son necesarias «para gobernar bien el país», y ha puesto énfasis en que el proyecto de ley que aprobará el Gobierno el viernes seguirá abierto para «poder alcanzar acuerdos durante el proceso parlamentario». «Lo importante es que haya Presupuestos cuanto antes mejor», ha pedido Ros, que ha emplazado a ERC, y también a Junts, a negociar y aprobar estas cuentas. Con todo, Ros ha querido posicionarse a favor de que Cataluña recaude el IRPF o el concierto económico, pero ha pedido responsabilidad para gestionar el «mientras tanto».

El presidente de Pimec, Antoni Cañete; el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; la secretaria general de CCOO Catalunya, Betlem López, y el secretario general de UGT Catalunya, Camil Ros, durante la firma del acuerdo de los presupuestos catalanes / David Zorrakino (Europa Press)

Pimec cuestiona la herramienta de los suplementos de crédito planteada por Junqueras

Por otro lado, las patronales Foment del Treball y Pimec también han firmado el acuerdo con el Gobierno. El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha dicho que «Cataluña no se puede permitir el lujo de no tener presupuestos», porque ha advertido que sin nuevas cuentas la Generalitat dejaría de poder invertir entre 4.000 y 5.000 millones recaudados. Sin entrar en materia sobre el contenido de las cuentas, y dejando claro que «los criticaremos si no nos gusta» en materia de fiscalidad y vivienda», Sánchez Llibre ha dicho que “Cataluña necesita unos Presupuestos competitivos, que sean suficientes”.

Finalmente, el presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha instado a los grupos parlamentarios a configurar «mayorías» para poder aprobar las cuentas en el Parlamento, y ha puesto en valor la capacidad de los agentes económicos y sociales para alcanzar este acuerdo. Además, ha rechazado los suplementos de crédito que había planteado Junqueras porque no aporta recursos suficientes. Así. «Una empresa sin presupuesto no funciona, y un país sin presupuesto no funciona. Y los que tenemos son del 2023″, ha recordado Cañete, destacando que el acuerdo firmado este lunes permitirá dar un impulso decidido a la industria, avanzar en una simplificación administrativa «real», mejorar la gestión de las bajas laborales y dar más peso a la formación profesional.