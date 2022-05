La Generalitat revisarà els mòbils de 500 càrrecs per buscar rastres de Pegasus

La Generalitat ha decidit revisar els mòbils de 500 alts càrrecs del Govern i de l’administració catalana per buscar rastres de Pegasus o altres programes espia. Segons ha avançat RAC1, l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya vol implementar un nou pla de contingència per detectar amenaces i incrementarà els controls dels terminals corporatius que fan servir els alts càrrecs de la Generalitat. L’organisme ja preveia fer revisions periòdiques per garantir la protecció dels alts càrrecs catalans abans del Catalangate.

El nou pla de seguretat es va posar en marxa a l’estiu de l’any passat, però entre la pandèmia i l’increment del teletreball s’ha anat posposant. L’Agència de Ciberseguretat també s’ha ofert a protegir els mòbils dels diputats del Parlament, tot i que fa unes setmanes el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, va advertir que es tractava d’una qüestió sensible perquè no volia que els parlamentaris poguessin sentir que la Generalitat pot tenir coneixement de les seves converses.

Inspirats en Citizen Lab

El director de l’Agència de Ciberseguretat, Oriol Torroella, confia a poder replicar els mètodes utilitzats per Citizen Lab per fer anàlisis forenses dels aparells i detectar la possible presència del programari espia. “Revisarem de manera periòdica els terminals per detectar si hi ha alguna ciberamenaça o codi maliciós. Es retiraria el telèfon infectat i ho analitzaríem”. Torroella ha insistit que si el Parlament ho demana estaran “encantats” de donar un “cop de mà” als diputats. En l’últim any els terminals de l’administració catalana han rebut 900 milions d’amenaces i han hagut de gestionar 3.000 incidents de ciberseguretat.

Després que la Moncloa hagi denunciat que tan el president espanyol, Pedro Sánchez, com la ministra de Defensa, Margarita Robles, també van ser espiats amb el programa Pegasus, el govern espanyol ha anunciat que farà una revisió exhaustiva de tots els mòbils de l’executiu i s’ha ofert a col·laborar amb el Congrés, el Senat i les autonomies per fer una anàlisi de la seguretat dels telèfons mòbils per detectar la presència de programari espia. La intenció del govern espanyol és que aquesta “mena d’intrusions il·lícites i externes no es puguin produir en cap terminal de cap responsable públic del país”, ha dit Bolaños.

Segons l’anàlisi del Centre Criptològic Nacional (CCN), Pedro Sánchez va patir dues infeccions durant el mes de maig del 2021 en les quals es va produir l’extracció de 2,6 GB en la primera i 130 MB en la segona. Fonts del govern espanyol han explicat que desconeixen quina informació es va filtrar, però descarten que sigui material sensible perquè el president espanyol evitar guardar documentació confidencial al telèfon.