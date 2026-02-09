Les eleccions autonòmiques a l’Aragó han servit per mostrar que la societat espanyola segueix virant amb força cap a la dreta. El PP liderat per Jorge Azcón s’ha erigit en el guanyador de les eleccions amb 26 diputats i el 34,2% dels vots -tot i que ha perdut dos escons respecte a les anteriors eleccions- i necessitarà el suport d’una altra formació per poder governar.
En aquest aspecte hi ha dues formacions que poden jugar un paper clau per a la governabilitat a l’Aragó com són el PSOE i Vox. Els socialistes s’han convertit en els grans perdedors de la jornada electoral, amb una pèrdua de 5 escons i només sumant el 24,3% dels vots. Per la seva banda la ultradreta de Vox surt reforçada després que dupliqui els escons i ja en sumi 14 amb el 17,9% dels vots, un fet que suposa una derrota del PP, qui va convocar eleccions anticipades per intentar dependre menys de la formació ultra.
Qui també surt reforçat d’aquestes eleccions és la Chunta Aragonesista (CHA) que dobla els seus resultats amb 6 diputats i el 9,7% dels vots. Per la seva banda Aragón-Teruel Existe es queda amb 2 escons i el 3,5% dels vots i EU-Sumar evita la caiguda i manté l’únic escó que tenia amb el 2,9% dels vots. Uns resultats que impliquen que la fragmentació de l’esquerra en tres partits (CHA, EU-Sumar i Podem-Aliança Verda) ha passat factura al bloc, i l’ha penalitzat amb la desaparició de Podem del panorama electoral de l’Aragó.
El PSOE, sense poder formar govern però amb la clau per evitar una coalició PP-Vox
Els números obtinguts a l’Aragó impliquen que el PSOE es troba sense la possibilitat de formar govern, ja que una suma de forces de PSOE, CHA, Eu-Sumar i Aragón Existe només aconseguiria 27 escons, set per sota de la majoria absoluta (34). En canvi, el PSOE sí que podria ser la clau per evitar una coalició entre PP i Vox, ja que un possible suport dels socialistes a Jorge Azcón suposaria que la suma de dreta i centreesquerra sumaria 44 escons i podria permetre que el PP formés govern sense necessitar el suport dels ultres.
Mentrestant, però, l’opció que pren més forma a l’Aragó és que la dreta i la ultradreta espanyola s’aliïn i formin govern sumant 40 escons.