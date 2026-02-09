Las elecciones autonómicas en Aragón han servido para mostrar que la sociedad española sigue girando con fuerza hacia la derecha. El PP liderado por Jorge Azcón se ha erigido como el ganador de las elecciones con 26 diputados y el 34,2% de los votos -aunque ha perdido dos escaños respecto a las anteriores elecciones- y necesitará el apoyo de otra formación para poder gobernar.

En este aspecto hay dos formaciones que pueden jugar un papel clave para la gobernabilidad en Aragón como son el PSOE y Vox. Los socialistas se han convertido en los grandes perdedores de la jornada electoral, con una pérdida de 5 escaños y solo sumando el 24,3% de los votos. Por su parte, la ultraderecha de Vox sale reforzada después de duplicar los escaños y ya suma 14 con el 17,9% de los votos, un hecho que supone una derrota del PP, quien convocó elecciones anticipadas para intentar depender menos de la formación ultra.

Quien también sale reforzado de estas elecciones es la Chunta Aragonesista (CHA) que dobla sus resultados con 6 diputados y el 9,7% de los votos. Por su parte, Aragón-Teruel Existe se queda con 2 escaños y el 3,5% de los votos y EU-Sumar evita la caída y mantiene el único escaño que tenía con el 2,9% de los votos. Unos resultados que implican que la fragmentación de la izquierda en tres partidos (CHA, EU-Sumar y Podemos-Alianza Verde) ha pasado factura al bloque, y lo ha penalizado con la desaparición de Podemos del panorama electoral de Aragón.

El PSOE, sin poder formar gobierno pero con la clave para evitar una coalición PP-Vox

Los números obtenidos en Aragón implican que el PSOE se encuentra sin la posibilidad de formar gobierno, ya que una suma de fuerzas de PSOE, CHA, EU-Sumar y Aragón Existe solo conseguiría 27 escaños, siete por debajo de la mayoría absoluta (34). En cambio, el PSOE sí podría ser la clave para evitar una coalición entre PP y Vox, ya que un posible apoyo de los socialistas a Jorge Azcón supondría que la suma de derecha y centroizquierda sumaría 44 escaños y podría permitir que el PP formara gobierno sin necesitar el apoyo de los ultras.

Pedro Sánchez y Pilar Alegría, este viernes en un acto del PSOE en Zaragoza | PSOE

Mientras tanto, sin embargo, la opción que toma más forma en Aragón es que la derecha y la ultraderecha española se alíen y formen gobierno sumando 40 escaños.