Marlaska carrega contra la gestió dels fons reservats de Pérez de los Cobos

El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha carregat amb desimboltura contra la gestió dels recursos i fons reservats de la institució durant l’etapa que estava en mans del PP. Ho ha fet per escrit en una resposta parlamentària al diputat de Junts per Catalunya, Josep Pagés, que li preguntava sobre la responsabilitat del tinent coronel Diego Pérez de los Cobos en l’ús de recursos i mitjans públics, “des del càrrec que va ocupar com a director del Gabinet de Coordinació i Estudis de la Secretaria d’Estat de Seguretat del Ministeri de l’Interior, per a fins aliens a l’interès públic”. De fet, aquest càrrec és qui gestiona els fons reservats. De los Cobos va ser també el coordinador de l’operatiu policial contra el referèndum del Primer d’Octubre.

La resposta, signada el passat 27 d’abril i a la qual ha tingut accés El Món, assegura que per a l’actual gabinet és “una actuació absolutament prioritària, una política de recuperació del crèdit perdut en anteriors etapes”. En aquest sentit, ressalta que “existeixen grans marges de millora en la gestió i no només dels fons reservats, sinó del conjunt de recursos públics posats a disposició del ministeri de l’Interior”. En aquest sentit, la mateixa resposta deixa clar que “l’exigència d’altres responsabilitats s’han de dilucidar en altres instàncies”.

El coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos, sortint de l’Audiència Nacional després de declarar com a testimoni el 28 de gener del 2020 / ACN

Adversaris als jutjats

El document afirma que l’herència rebuda de les anteriors etapes del ministeri no és precisament, exemplar. “En molts aspectes la gestió ministerial, tal com estan posant de manifest determinats procediments judicials, no eren tan correctes com era d’esperar i d’exigir als responsables públics”. En aquest sentit, remarca que la “confiança i la gestió” de tots els recursos d’Interior “ha de recaure en les persones adients”. Una sonora bufetada a les anteriors administracions on Pérez de los Cobos era peça indispensable de l’engranatge. Així mateix, també qualifica de “notable” el marge de millora que tenia la disposició de recursos per “lluitar contra la criminalitat i la delinqüència”.

Marlaska, en la seva resposta sobre la pregunta de Diego Pérez de los Cobos, insisteix en la idea que la gent que gestionava el ministeri havien fet “perdre crèdit” a la institució. La resposta també s’ha d’emmarcar en la lluita aferrissada que han tingut Marlaska i De los Cobos als tribunals. Una batalla que va acabar el passat al Tribunal Suprem 23 de març, quan els magistrats del contenciós administratiu van anul·lar la destitució del comandament de la Guàrdia Civil com a responsable de la comandància de Madrid arran d’una investigació sobre la manifestació del 8 de març a Madrid, just abans del confinament per la pandèmia de la Covid 19.