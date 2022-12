Marlaska retira la medalla a l’expolicia franquista ‘Billy el Niño’

El Ministeri de l’Interior ha ordenat retirar les condecoracions policials a l’expolicia franquista Antonio González Pacheco, més conegut com a Billy el Niño, i altres agents implicats en la repressió del règim. Interior ha detallat que ha retirat les medalles a tots els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil que “haguessin format part de l’aparell de repressió de la dictadura franquista o realitzat actes incompatibles amb els valors democràtics i els principis rectors de protecció dels drets humans que fixa la Constitució”.

En el cas de Billy el Niño, la decisió arriba dos anys i mig després de la seva mort. Durant anys polítics i entitats van reclamar la retirada de les condecoracions a l’agent, acusat de tortures, que a més li atorgaven un plus a la pensió que cobrava com a policia jubilat. La retirada es produeix gràcies a la nova llei de memòria democràtica, que va entrar en vigor el passat mes d’octubre. La llei obliga a revisar i revocar totes les medalles i condecoracions a persones que participessin de la repressió franquista.

Pla mitjà del ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, en roda de premsa a La Moncloa, el 18 de maig del 2021 | ACN (Pool Moncloa)

Interior revisarà d’ofici totes les medalles a policies

El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha enviat una ordre a les direccions generals dels dos cossos de policia perquè iniciïn d’ofici els procediments per retirar les condecoracions. La mesura també afecta la secretaria general d’Institucions Penitenciàries i a la resta de direccions generals del ministeri. Així mateix, Marlaska ha acordat la creació d’una Comissió d’Estudi i Anàlisi per avaluar l’aplicació de la llei de memòria històrica en tots els àmbits que són competència d’Interior. La comissió impulsarà una reforma legal per poder dissoldre associacions que facin apologia del franquisme i menyspreïn la dignitat de les víctimes de la dictadura.

Fins ara el govern espanyol s’havia escudat en impediments legals per no ordenar la retirada de les medalles a Billy el Niño i la resta d’agents implicats en la repressió franquista. L’anterior ministre de l’Interior, Ignacio Zoido, va assegurar el 2018 que no hi havia “justificació legal” per retirar les condecoracions, que en el cas de Billy el Niño li van suposar un increment del 15% en la seva pensió vitalícia des que va rebre la medalla al mèrit policial l’any 1977.