El govern espanyol assegura que estudiarà el dictamen de l’ONU

El ministre de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños, ha assegurat aquest divendres que el govern espanyol estudiarà la resolució del comitè de l’ONU que afecta els polítics independentistes catalans malgrat no ser vinculant, encara que ha subratllat que “l’important és superar el conflicte” des del diàleg.

En declaracions a la premsa després de visitar el Consell d’Estat, Bolaños ha destacat que l’Executiu llegirà i estudiarà la resolució del Comitè de Drets Humans de l’ONU que dictamina que Espanya va violar els drets polítics de l’exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras i dels exconsellers Raül Romeva, Josep Rull i Jordi Turull en suspendre’ls de les seves funcions públiques després de ser processats per rebel·lió, una mesura que imposa la legislació espanyola abans que hi hagi condemna.

Els presos polítics a Lledoners abans d’entrar al centre penitenciari

Destaca que no és vinculant

Després de destacar que “no és vinculant”, Bolaños s’ha compromès a estudiar el que diu l’ONU, encara que matisant a continuació que per al Govern l’important és que s’ha obert una “nova etapa” a Catalunya basada en els acords entre les parts per a “fer política de veritat, útil” que porti a “superar una etapa pèssima” en la història del país i que “no va portar a cap part”.

Dimecres passat, la ministra de Transports, la catalana Raquel Sánchez, va avançar que el govern espanyol “respecta escrupolosament totes les decisions del comitè de drets humans de l’ONU”, però afegint que també entén que les resolucions judicials a Espanya “s’emeten ajustades a dret i ajustades a llei”.

Sánchez està disposada a millorar la legislació

En tot cas, Raquel Sánchez va mostrar la disposició de l’executiu estatal a “atendre aquesta resolució” i a “millorar la legislació i que sigui equiparable als estàndards de totes les legislacions més avançades en aquest sentit”.

Des de les files independentistes reclamen la reforma del delicte de sedició pel qual van ser finalment condemnats els polítics independentistes. No obstant això, el president Pedro Sánchez ha dit que no té majoria suficient per a escometre aquesta modificació del Codi Penal, un extrem que neguen els seus socis de Podemos.