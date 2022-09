Els presos exigeixen a l’Estat que “reaccioni” a la resolució de l’ONU

El dictamen del Comitè de Drets humans de les Nacions Unides, que conclou que l’Estat espanyol va violar els drets civils i polítics de quatre presos del Primer d’Octubre, ha fet revifar la unitat dels dos principals partits polítics independentistes, que han exigit a l’Estat que reaccioni la resolució de l’ONU en una roda de premsa simultània entre Barcelona i Ginebra. “Vam assistir a l’assassinat de Montesquieu en directe”, ha dit de forma contundent l’exconseller Josep Rull. D’aquesta forma, ha volgut fer pal·lés com es va “suprimir l’independència del poder judicial”, ja que Montesquieu va ser un dels teòrics de la separació de poders: el judicial, el legislatiu i l’executiu. Romeva també ha advertit que l’Estat té 180 dies per a reaccionar, tal com especifica la resolució de l’ONU.

Precisament, els polítics independentistes denuncien com l’Estat va utilitzar el poder judicial per anar contra els líders del Primer d’Octubre. Rull ha posat d’exemple com l’aleshores ministre de Justícia, Rafel Català, va explicar a Espejo Público com serien els termes i terminis de la suspensió com a diputats dels líders independentistes al Parlament de Catalunya. “Requerien dues coses: “El nostre reingrés i el processament ferm per un delicte de rebel·lió, fet que Llarena va complir fil per randa allò que el ministre estableix”.

Els presos polítics a Lledoners abans d’entrar al centre penitenciari

Victòria independentista

Segons els líders independentistes, això és el que denuncia el dictamen de l’ONU, emès pel seu Comitè de Drets Humans. “Ha estat una victòria en termes jurídics. És una resolució vinculant que toca el cor dels drets fonamentals”, ha explicat Josep Rull aquest matí a la sala d’actes de la Facultat de Comunicació Blanquerna.

Tant l’exconseller d’exteriors Raül Romeva, com Josep Rull, ja han avançat que utilitzaran aquest dictamen com a “munició jurídica” per guanyar als Tribunals de Justícia de la Unió Europea i el Tribunal de Drets Humans. De fet, Rull ha explicat que ara la qüestió és qui notifica d’aquesta resolució al Tribunal de Luxemburg: “O el Tribunal Suprem, o nosaltres”.

Demanen una reacció per part del govern espanyol

En aquest sentit, Romeva ha dit que “no és cap sorpresa” la conclusió del Comitè. “Hem insistit en el fet que quan superéssim l’àmbit legal espanyol trobaríem el dret i la justícia”, ha dit l’exconseller. Tant Rull com Romeva coincideixen en l’anàlisi: el dictamen reconeix que hi ha hagut una voluntat de desproporcionalitat per atacar uns objectius polítics. “La resolució conclou que no només han vulnerat els drets de 4 persones, sinó a totes les persones a qui representaven aquelles 4 persones”, ha dit de forma molt contundent Romeva, qui també ha demanat una reacció per part del govern espanyol per tal de prevenir aquestes situacions.

Des de Ginebra també hi ha intervingut l’advocat que ha portat la causa davant del Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides, Nico Krisch. Davant la mirada d’Oriol Junqueras, el lletrat ha repassat cronològicament tots els fets que han portat als líders independentistes a la presó i ha advertit que l’Estat ha de fer les reformes necessàries per evitar que es pugui tornar a repetir. L’exconseller Carles Mundó i l’advocat Jordi Pina també han estat presents a la roda de premsa de Barcelona.